Oui, nous pouvons enfin apporter notre DNI sur le smartphone de manière légale et valable avant toute identification requise. Tout cela grâce à une application promue par la police nationale, en charge de ce travail.

Cette importante nouveauté sera également accompagnée d’une série d’adaptations à la monde numérique, comme le paiement des frais via un point de vente ou la prise de photo dans les dépendances de l’administration publique. Autrement dit, il ne sera pas nécessaire de transporter de l’argent liquide pour payer les frais ou une photographie de format passeport d’un magasin.

Le nouveau DNI 4.0De plus, il sera émis dans un délai plus court que le système traditionnel, comme indiqué par RTVE. Les administrations disposeront également de tablettes pour la délivrance de certains documents, ce qui, en plus de rationaliser les processus, nous permettra d’économiser du papier, du temps et, bien sûr, de l’argent.

Le DNI devient une application mobile

Le smartphone est devenu un outil de base de notre quotidien. Ces dernières années, elle a même commencé à se positionner comme un substitut aux cartes de crédit conventionnelles. Par conséquent, l’idée de pouvoir porter le DNI sur le téléphone sera très bien accueillie par les utilisateurs qui adoptent cette nouvelle façon d’afficher le DNI lorsque cela est nécessaire. Bien entendu, son utilisation est facultative et la population ne sera pas obligée de porter son DNI au format numérique.

Afin de soutenir une identité numérique vraie et légitime, il ne suffira pas de scanner notre pièce d’identité et de la montrer à l’autorité qui l’exige. Pour ce faire, un application cela pourrait être similaire à celui de la Direction générale du trafic. Grâce à lui, nous pouvons porter notre permis de conduire numériquement avec toute la sécurité et la légitimité nécessaires.

C’est sans aucun doute une excellente nouvelle pour éliminer les objets physiques de notre portefeuille. Actuellement, nous pouvons sortir sans cartes crédit payant avec notre montre intelligente, ayez notre permis de conduire sur le smartphone ou ouvrez la porte de la maison grâce à une Apple Watch.

La seule chose que nous devons faire sans le portefeuille est le DNI, mais cela, d’ici peu, sera possible grâce à l’investissement annoncé par la police nationale. Il n’y a toujours pas de détails sur la façon dont l’application sera, mais elle devrait être disponible pour iOS et Android, comme c’est le cas avec la version DGT.

