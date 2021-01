Quand l’année se termine, ça vient toujours mauvaises nouvelles pour certains utilisateurs avec les nouvelles de WhatsApp. Avec le changement d’année, certains smartphones ne seront plus compatibles avec cette application de messagerie utilisée par des millions de personnes dans le monde.

Mais si vous ne faites pas partie des victimes, WhatsApp en 2021 promet de grands changements et des nouvelles pour faire de cette application de messagerie un outil pratique pour communiquer, échanger des fichiers et bien plus. Certaines des nouvelles de WhatsApp pour l’année prochaine ont déjà été annoncées. D’autres restent secrets.

En 2020, marqué par la pandémie, WhatsApp s’est démarqué par des nouvelles intéressantes telles que les messages qui s’autodétruisent ou son outil renouvelé pour libérer de l’espace et organiser vos fichiers WhatsApp.

Voyons ce que WhatsApp nous réserve en 2021. Voici quelques-uns des Actualités WhatsApp pour iPhone et Android que nous allons rencontrer.

WhatsApp veut vous montrer ses actualités

Une autre nouveauté de WhatsApp qui commencera à s’appliquer à tout le monde en 2021 sont les notifications et les annonces sur les nouvelles afin que vous sachiez ce qui est nouveau dans chacun. Mise à jour WhatsApp.

Ainsi, comme d’autres applications telles que TélégrammeLorsque vous mettez à jour WhatsApp, vous verrez un avis expliquant quelles nouvelles WhatsApp vous apprécierez à partir de maintenant. Vous le verrez sous la forme de message de chat et aussi comme avis, tout comme vos conversations.

En plus des nouvelles, WhatsApp vous informera également en cas de modification de votre contrat conditions d’utilisation, ce document que personne ne lit et que nous acceptons tous d’utiliser une application ou un appareil. Avec WhatsApp en 2021, vous aurez plus de facilité à les voir modifications contractuelles.

Achetez directement sur WhatsApp en 2021

WhatsApp est utilisé pour parler à tout le monde. Aussi avec entreprises, marques et entreprises de toute sorte. Tôt ou tard, la possibilité de intégrer les achats dans cette application de messagerie instantanée.

Caddies sur WhatsApp

Nous parlons d’achats sur WhatsApp depuis longtemps, ce que nous pouvons déjà voir dans les applications «soeurs» de WhatsApp telles qu’elles sont Facebook ou Instagram.

Pour l’instant, les boutons d’achat sur WhatsApp sont en phase de test. Mais tôt ou tard, WhatsApp en 2021 facilitera acheter quelque chose directement depuis votre application de chat.

Lire les messages plus tard

C’est quelque chose que beaucoup d’entre nous font déjà. Il s’agit de lire les messages WhatsApp quand nous pouvons et pas dès qu’ils atteignent notre smartphone. Surtout si vous recevez des dizaines de messages toutes les quelques secondes ou minutes. Lisez les messages instantanément ça prendra trop de temps.

Mais WhatsApp veut mettre une solution au manque de temps pour lire les messages, donc parmi les actualités WhatsApp pour 2021, nous trouverons l’option Lire plus tard ou similaire. Il est en partie similaire au mode vacances que nous connaissons depuis 2018.

Une fois implémenté, vous pourrez marquer des messages ou des conversations avec l’option Lire plus tard, qui remplacera l’actuel Discussions archivées. Dans les deux cas, vous ne recevrez pas de notifications ou d’avis de ces conversations jusqu’à ce que vous décidiez de les décocher.

Appels et appels vidéo sur le Web et le bureau

WhatsApp a depuis longtemps appels audio et appels vidéo dans ses versions pour iPhone et Android. C’est maintenant au tour des versions Web et Desktop pour Windows et Mac.

Source: WABetaInfo

En ce moment la fonction est en phase bêta pour certains utilisateurs, mais il n’est pas surprenant que parmi les actualités de WhatsApp pour 2021, nous puissions profiter d’appels vidéo et d’appels audio sur WhatsApp Web et sur sa version PC ou Mac.

Bien qu’il y ait des détails en attente, pour le moment, nous savons que depuis WhatsApp Web et Desktop, vous pouvez accepter ou annuler des appels ainsi que lancer vos propres appels à partir des boutons correspondants sur le Coin supérieur droit depuis la barre d’informations dans une conversation.

Mettre en sourdine les vidéos WhatsApp

Parmi les petites nouveautés qui ont été vues dans le Versions bêta de WhatsApp, met en évidence la possibilité de muet vidéos avant de les envoyer. Cette option sera disponible dans le Editeur de vidéo de whatsapp.

Lorsque vous choisissez une vidéo à envoyer, dans le modifier les options, vous en trouverez un qui supprime l’audio de la vidéo. Ainsi, vous n’enverrez que la vidéo, sans l’audio. Pour le moment, pour ce faire, vous avez besoin d’éditeurs tiers, en dehors de WhatsApp.

La fonction est apparue dans une version bêta de WhatsApp pour Android, mais il est inévitable que s’il finit par apparaître dans WhatsApp pour tout le public est inclus dans toutes les plates-formes. Bien sûr, il reste à voir quand nous profiterons de cette petite fonction.

L’article La principale actualité WhatsApp que nous verrons en 2021 a été publiée dans Explica.co.