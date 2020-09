Apple a annoncé aujourd’hui que les prix de l’App Store dans quatre pays augmenteraient. Les nouveaux prix entreront en vigueur dans les prochains jours et sont dus à des augmentations des taux d’imposition allant de 7,5 à 19% dans les pays concernés.

Apple a averti les développeurs des changements de prix à venir sur l’App Store aujourd’hui sur son site développeur:

Lorsque les taxes ou les taux de change changent, nous devons parfois mettre à jour les prix sur l’App Store. Dans les prochains jours, les prix des applications et des achats intégrés (à l’exclusion des abonnements auto-renouvelables) sur l’App Store augmenteront en réponse aux changements fiscaux au Chili, au Mexique, en Arabie saoudite et en Turquie. Votre produit sera ajusté en conséquence et sera calculé sur la base du prix hors taxes.

Voici les changements spécifiques pour chaque pays:

Chili: nouvelle taxe sur la valeur ajoutée de 19%

Mexique: nouvelle taxe sur la valeur ajoutée de 16%

Arabie saoudite: augmentation de la taxe sur la valeur ajoutée de 5% à 15%

Turquie: nouvelle taxe sur les services numériques de 7,5% (en plus de la taxe sur la valeur ajoutée existante de 18%)

En plus de ces changements, le produit verra un changement en Allemagne, en France, en Italie et au Royaume-Uni «et sera calculé sur la base du prix hors taxes». Mais Apple note que les prix de l’App Store ne changeront pas.

Allemagne: taux de taxe sur la valeur ajoutée réduit de 19% à 16% (à compter de juillet 2020)

France: Nouvelle taxe sur les services numériques de 3% (en plus de la taxe sur la valeur ajoutée existante de 20%)

Italie: nouvelle taxe sur les services numériques de 3% (en plus de la taxe sur la valeur ajoutée existante de 22%)

Royaume-Uni: nouvelle taxe sur les services numériques de 2% (en plus de la taxe sur la valeur ajoutée existante de 20%)

Enfin, Apple a mis à disposition la liste complète des changements de prix par pays avec les chiffres mis à jour affichés dans la section Prix et disponibilité de Mes applications. Les développeurs peuvent choisir de mettre à jour la tarification de leurs applications pour s’adapter aux changements fiscaux ayant une incidence sur leurs revenus.

Vous pouvez télécharger les graphiques des niveaux de prix mis à jour maintenant. Une fois que ces modifications entreront en vigueur, la section Tarification et disponibilité de Mes applications sera mise à jour. Vous pouvez modifier le prix de vos applications et de vos achats intégrés (y compris les abonnements à renouvellement automatique) à tout moment dans App Store Connect. Si vous proposez des abonnements, vous pouvez choisir de conserver les prix pour les abonnés existants.

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Plus.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: