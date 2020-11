Les Ryzen 5000U sont les processeurs de nouvelle génération sous l’architecture Zen 3 qu’AMD a développé pour le segment «Mobile». Va motoriser ordinateurs portables, convertibles et 2-en-1, et il ne sera pas rare de les voir également dans d’autres segments où un équilibre entre performances et consommation est nécessaire, tels que les AIO ou les mini-PC.

Si les Ryzen 5000 pour ordinateurs de bureau sont sur le marché à partir de cette semaine, pour le Ryzen 5000U AMD n’a pas encore communiqué de date de sortie. Les rumeurs font état d’un lancement début 2021 après une présentation officielle qui a tous les bulletins de vote pour avoir lieu au salon CES 2021 en janvier, qui, comme vous le savez, se déroulera comme un événement numérique.

Cela ne veut pas dire que nous n’avons plus presque toutes les informations sur ces processeurs et que les produits filtrés qui les utilisent arrivent plus tôt. Un Acer Aspire 5 (modèle A515-45-R2J2) est le premier que nous voyons avec les nouveaux processeurs AMD.

Le portable a un écran de 15,6 pouces et une conception typique du champ de bataille entièrement informatique, avec une épaisseur de 1,79 mm et un poids de 1,9 kg. Il est répertorié avec 8 Go de RAM DDR4 et un SSD de 512 Go pour le stockage. En termes de connectivité, il dispose d’un connecteur RJ-45, 2x USB 3.1 Type-A, 1x USB 2.0 Type-A et 1x USB 3.2 Type-C. Il n’y a plus de données.

La nouveauté est un processeur Ryzen 7 5700U avec 8 cœurs et 16 threads, fréquence de base de 1,8 GHz qui évoluera jusqu’à 4,3 GHz en mode turbo. Ce ne sera pas le modèle le plus intéressant de ceux présentés par AMD, car on pense que la société commercialisera sous cette série des modèles “Cezanne” basés sur Zen 3 et aussi “Lucienne” toujours basés sur Zen 2. Il s’agit de clarifier la question pour que le consommateur sachez exactement ce que vous achetez.

Dans tous les cas et en maintenant toujours le nombre de cœurs du Ryzen 4000, une augmentation significative des performances est attendue de plusieurs manières, telles que améliore de 19% de l’IPC qu’AMD promet pour les versions de bureau et portables et une augmentation de la vitesse d’horloge du processeur (environ 200 Hz). Cela s’ajoutera aux avantages de Graphiques Radeon Vega intégrés, qui s’accompagnera également d’une augmentation significative des fréquences de travail.

Versions du Ryzen 5000U

D’après ce que nous savons jusqu’à présent, le nouvel AMD Ryzen 5000 Mobile sera commercialisé en six modèles avec les caractéristiques suivantes:

AMD Ryzen 7 5800U

Zen 3 Cezanne 8 cœurs / 16 threads 2.0 GHz Base (augmentation de 200 MHz) GPU Turbo 4,4 GHz (augmentation de 200 MHz) avec 8 CU à 2 GHz (+1 CU, augmentation de 300 MHz) 8 Mo de mémoire cache 10-25W L3 TDP

AMD Ryzen 7 5700U

Zen 2 Lucienne 8 cœurs / 16 threads 1,8 GHz de base (augmentation de 200 MHz) Turbo 4,3 GHz (augmentation de 200 MHz) 8 CU GPU 1,9 GHz (+1 CU, augmentation de 300 MHz) 8 Mo Cache TDP L3 10-25 W

AMD Ryzen 5 5600U

Zen 3 Cezanne 6 cœurs / 12 threads Base 2,3 GHz (boost 200 MHz) Turbo 4,2 GHz (boost 200 MHz) GPU 7 CU 1,8 GHz (boost +1 CU 300 MHz) 12 Mo Cache L3 (augmentation de 4 Mo) TDP 10-25 W

AMD Ryzen 5 5500U

Zen 2 Lucienne 6 cœurs / 12 threads 2,1 GHz Base (200 MHz boost) 4,0 GHz Turbo GPU avec 7 CU à 1,8 GHz (+1 CU, 300 MHz boost) 8 Mo de cache L3 10- TDP 25 W

AMD Ryzen 3 5400U

GPU Zen 3 Cezanne 4 cœurs / 8 threads 2,6 GHz de base 4,0 GHz Boost avec 6 CU à 1,6 GHz 8 Mo de mémoire cache L3 10-25 W TDP

AMD Ryzen 3 5300U

Zen 2 Lucienne 4 cœurs / 8 threads 2,6 GHz de base (diminution de 100 MHz) 3,85 GHz Turbo (augmentation de 150 MHz) GPU avec 6 CU à 1,5 GHz (+1 CU, augmentation de 100 MHz ) 4 Mo de cache TDP L3 10-25 W

Les premiers produits avec ces Ryzen 5000U devraient être sur le marché début 2021 et ils seront aussi importants (ou plus) que ceux destinés aux ordinateurs de bureau pour entrer dans un canal OEM généralement dominé par Intel.