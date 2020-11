Noël approche et nous pensons tous aux cadeaux qui iront sous le sapin, et offrir quelque chose de spécial est l’objectif de ce 2020 qui a été très compliqué. C’est pour ça que La société Pokémon a créé et le meilleur animal en peluche pour les fans de Pokémon, mais cette fois ce n’est pas un ours en peluche, c’est un Pikachu prêt à être le cadeau que tout le monde voudra sûrement. Découvrez que Pokémon a une nouvelle collection luxueuse de marchandises.

Si c’est lui Pokémon protagoniste de la série et bien sûr le favori de beaucoup, alors pour ces vacances, vous pouvez choisir entre ces deux modèles de Pikachu sous la forme d’un cadeau idéal. Tendre avec un arc autour du cou ou avec un coffret cadeau à la main, personne ne pourra sûrement le rejeter et il ne se retrouvera pas dans un tiroir, le design est parfaitement adapté au personnage puisqu’il appartient à la franchise officielle, vous allez donc offrir un Pikachu original.

Avez-vous des amis, de la famille ou un partenaire qui sont fans de la série? Oui? alors vous avez déjà le cadeau parfait pour ce Noël.

