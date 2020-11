Le marché de la technologie s’élargit en raison de la grande diversité de produits qui naissent chaque année. Au premier semestre en Espagne, la vente d’un appareil mobile a été réduite par la hausse des prix. La société Orange a réalisé un stade pour déterminer les causes et a calculé qu’il a baissé de 20% par rapport aux années précédentes et que la cause principale est l’augmentation du nombre de fabricants pour leurs appareils.. Les mobiles haut de gamme sont ceux qui ont le plus explosé et beaucoup d’entre eux dépassent les 1000 euros et certains sont même proches de 2000 euros. Cette étude montre également que les Espagnols préfèrent acheter un mobile ou un smartphone beaucoup moins cher et moins cher, quelles que soient les caractéristiques du téléphone. Par conséquent, les entreprises à bas prix sont celles qui ont le plus progressé ces dernières années et certaines ont même dépassé les ventes des smartphones haut de gamme. Le cas de Xiaomi est un exemple clair car la société chinoise est entrée en Espagne il y a environ sept ans et depuis lors, sa croissance ne s’est pas arrêtée. Au milieu de l’été Xiaomi a fait partie de la liste Fortune Global 500, étant la plus jeune entreprise du classement et la septième dans la catégorie des services Internet et de vente au détail.

Une entreprise née il y a neuf ans a réussi à se consolider dans le secteur de la technologie et à être une valeur sûre pour l’avenir. Non seulement c’est l’un des plus vendus en Espagne, mais c’est aussi l’un des autres pays. Actuellement, Xioami est la quatrième société qui vend le plus de téléphones mobiles, avec Apple ou Samsung, car elle est présente dans plus de 80 pays à travers le monde. En Espagne, il devance la société Cupertina. Une pensée très courante dans la société est d’associer qu’un produit qui vient de Chine doit mal tourner, cependant, ce n’est pas le cas. Xiaomi s’est avérée être une excellente entreprise offrant une grande variété de produits où l’un de ses smartphones phares est le Xiaomi Mi 9 et le Xiaomi Redmi K20 Pro. De plus, il propose des produits pour la maison ou pour la vie quotidienne d’une personne. Une variété qui va du routeur à la lampe, en passant par les horloges ou les capteurs d’humidité et de température. Dans cet article, nous allons analyser les produits les plus innovants de Xiaomi, afin que vous n’ayez aucun doute quant à l’achat d’un nouvel appareil technologique. Nous commencerons d’abord par les deux smartphones qui le cassent sur ce marché et, immédiatement après, nous procéderons à l’enseignement de divers produits pour la maison.

Xiaomi Mi 9

Le Xiaomi Mi9 est un nouveau smartphone intelligent.

Il y a un peu moins d’un mois, il était présenté en Chine lors d’une convention mais son arrivée en Espagne est un fait. Le Xiaomi Mi 9 sera l’un des premiers mobiles à disposer d’une connectivité 5G, sans aucun doute une véritable révolution. OUn smartphone haut de gamme à un prix abordable pour n’importe quelle poche car à partir de 351 € Peut être le vôtre. Le Xiaomi Mi 9 a un design élégant et mince avec des bords de forme ronde et facile à saisir d’une seule main. L’objectif de la marque était d’améliorer son prédécesseur, le Mi8, et elle y est parvenue car avec la même taille, elle a pu gagner plus de pouces. L’écran mesure 6,39 pouces. Le Smartphone dispose d’un processeur très rapide qui vous permet d’effectuer n’importe quelle tâche sans problème et sans augmenter la température interne du téléphone. Sans oublier la qualité de ses caméras, aussi bien celle de l’avant avec 20 mégapixels à l’arrière qui dispose d’une triple caméra avec 48 MP f / 1,8 + 16 MP f / 2,2 (grand angle) + 12 MP (télé). La carte RAM est de 6 Go et il a le processeur Snapdragon 855. L’une de ses principales nouveautés est le mode sombre qui change en fonction de l’heure de la journée.

Xiaomi Redmi K20 Pro

Le Xiami Redmi K20 est l’un des smartphones les moins chers de l’entreprise.

Le Xiaomi Redmi K20 Pro est un autre joyau de la société chinoise et est actuellement à un prix très bas. Pour seulement 320 € il peut être le vôtre, une offre irrésistible pour un téléphone catalogué haut de gamme. Le poids est de 191 grammes donc vous ne le remarquerez pas que vous le portez. Un écran de 6,39 est classé comme un smartphone plus. Comme le Xiaomi Mi 9, il dispose d’un processeur Sanpdragon 855 avec 6 Go de mémoire Ram, bien qu’il y ait quatre autres versions: 8 Go de RAM et 64 Go, 128 Go et 256 Go de stockage interne. SLa triple caméra arrière peut parfaitement rivaliser avec n’importe quel appareil haut de gamme. Il a certainement les caractéristiques des mobiles les plus puissants du marché, bien que son prix est nettement inférieur. Si vous êtes indécis sur le changement de terminal, n’hésitez plus et faites l’acquisition de ce Smartphone très puissant à un prix irrésistible. Sort neuf mobile cet été.

Xiaomi Mi XiRouter 3

Conception moderne du nouveau routeur Xiaomi.

Après avoir analysé deux smartphones, nous plongeons dans d’autres produits Xiaomi très utiles. L’un d’eux est son Xirouter Mi 3. Un design moderne avec l’intention de prendre pratiquement aucun espace dans votre maison. Le routeur dispose de quatre antennes à gain élevé et d’une fine base blanche. Si vous envisagez de changer de routeur pour obtenir une plus grande portée de Wi-Fi, vous avez maintenant une chance 34,41 euros sur Amazon. Le Xiaomi Mi Router 3 bi-bande avec deux ports 10/100 Ian et un port WAN 10/100. L’objectif principal de la société chinoise est de créer un réseau Wi-Fi rapide et transparent pour profiter d’Internet chez vous.

Xiaomi Mi Band 3

Le bracelet intelligent Xiaomi peut être idéal sur votre poignet.

Ces derniers mois, les bracelets intelligents sont devenus très à la mode. Un bracelet qui peut fonctionner comme une montre mais peut aussi servir de moniteur de fréquence cardiaque ou pour compter vos pas ou recevoir des messages WhatsApp. Si vous téléchargez l’application My Fit App, vous aurez des rapports détaillés de vos pas et même de vos heures de sommeil. L’écran est de 0,78 ”, full OLED tactile, avec une batterie résistante à plus de vingt jours (110 mAh) et un poids léger car il pèse à peine 20 grammes.

Mouvement Xiaomi Mi

Lampe infrarouge de Xiaomi, le Xiaomi Mi Motion.

Une lampe qui n’a pas besoin de prise pour son fonctionnement, fonctionne simplement en la collant au mur. La lampe de mouvement Xiaomi Mi dispose d’un capteur infrarouge interne qui détecte la présence autour d’elle. Son détecteur de sensibilité intelligent le fait s’allumer lorsqu’aucune autre lumière n’est allumée.

Bouilloire électrique intelligente Xiaomi Mi

Bouilloire de 1,5 litre. Idéal pour votre maison.

Le dernier produit Xiaomi que nous vous proposons est son Bouilloire intelligente Mon Smart Electric. Il n’a que deux boutons tactiles: marche / arrêt et l’autre pour démarrer le thermos. Capacité de 1,5 litre, puissance de 1800 watts et tension de 220 volts. Matériau en acier inoxydable avec un couvercle blanc. Dans les composants PC, vous pouvez le trouver par 34,99 euros.

Robot Aspirateur Xiaomi Roborock S50

Ce modèle d’aspirateur robot est l’un des plus appréciés par les utilisateurs, un modèle haut de gamme avec un prix compétitif et similaire à d’autres appareils de ce type. Il permet tellement de aspirateur comment frotter, car il dispose également d’un réservoir d’eau.

Le Xiami Roborock S50 est doté d’une technologie avancée qui le rend capable de reconnaître chaque recoin de votre maison grâce à son système de cartographie et ses capteurs. De plus, il peut être programmé ou activé depuis votre mobile, ce qui vous permet de l’activer même lorsque vous n’êtes pas chez vous.

En suivant Internet, nous l’avons trouvé en Gearbest, avec une réduction de 34%

Scooter électrique Xiaomi N4M340 Ninebot Plus

Déplacez-vous différemment avec ce scooter au look futuriste. Supporte jusqu’à 100 kg poids et atteint 18 km / h. Ses roues antichoc de 11 pouces ont des rainures pour que vous se déplacer sur un sol humide fais attention. Il a également un j’envoie qui a fonction d’appel et suivi automatique de sorte que non seulement vous pouvez monter, mais c’est aussi un moyen de transport à d’autres fins comme, par exemple, l’achat du supermarché.

