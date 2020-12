À environ 150 millions de kilomètres nous avons la plus grande source d’énergie dont nous pouvons rêver. Une boule de feu composée de l’hydrogène et l’hélium, principalement, et dont la température de surface est d’environ 5505 degrés Celsius. Et le meilleur de tous est qu’une partie de l’énergie qu’elle dégage nous vient sous la forme de rayons solaires qui rendent la vie sur Terre possible, tant que notre atmosphère fait sa part du travail.

Notre soleil est une source d’énergie pratiquement inépuisable, du moins dans les générations humaines. Et surtout, il vous permet de générer énergie propre de n’importe où sur la planète et avec de plus en plus de technologie économique et efficace. Les parcs solaires sont de plus en plus grands et même des pays qui ont toujours soutenu les énergies polluantes maintenant ils parient sur le solaire comme alternative au pétrole, qui est irrémédiablement épuisé.

Il y a encore du chemin à parcourir remplacer complètement les polices actuelles de production d’énergie électrique, mais les innovations dans le domaine de l’énergie solaire n’ont pas de limites et plusieurs projets vont dans ce sens.

Dépendance électrique

Grâce à électricitéCarte On peut voir les sources que chaque pays utilise pour produire de l’électricité, avec des informations fréquemment mises à jour et qui permettent de créer une liste des pays ou territoires ayant le moins d’impact ou, comme on dit aujourd’hui, le moins empreinte écologique.

EspagnePar exemple, il est principalement alimenté par l’énergie des centrales thermiques qui utilisent du gaz naturel, des centrales nucléaires et des réservoirs où l’énergie est produite par la force de l’eau. Pour sa part, Argentine il repose principalement sur le gaz naturel, suivi de loin par l’hydroélectricité, l’éolien et le nucléaire. ET Brésil, pour sa part, elle s’appuie principalement sur l’énergie hydraulique et éolienne pour produire de l’électricité.

Si nous analysons les pays avec plus grande capacité d’obtenir de l’énergie solaire, avec des données de 2019, la liste est dirigée par des géants tels que Chine, États-Unis et Inde, suivi par Japon, Vietnam, Espagne et Allemagne. Seule la Chine produit déjà plus d’un quart de la production du reste des pays, étant le principal producteur mondial. Il en va de même pour l’énergie hydroélectrique et éolienne.

Dans l’ensemble, l’énergie solaire ne parvient pas à être à la première ou à la deuxième place dans la production d’électricité dans pratiquement aucun pays avec des exceptions. Bien qu’il soit concurrencé par les énergies propres comme l’hydroélectricité ou le vent, le solaire ne peut toujours pas être considéré une alternative complète, au moins à l’échelle mondiale.

La proposition de l’Agence spatiale européenne

Et cela nous amène au titre de cet article et à la question: comment faire de l’énergie solaire une référence et une vraie alternative aux sources polluantes? Peut-être créer des stations solaires dans l’espace?

L’idée n’est pas la mienne. C’est une proposition du Agence spatiale européenne, l’ESA, et qu’il a été évalué afin de le réaliser ou de le rejeter. Dans tous les cas, la proposition semble être très solide sur papier, puisqu’il est basé sur une réalité: les rayons solaires qui atteignent la Terre sont beaucoup plus intense dans l’espace que sur la surface de la terre.

Notre atmosphère est à blâmer. Sinon, cet excès de rayonnement solaire mettrait fin à la vie telle que nous la connaissons. La mauvaise chose est que cela provoque l’énergie solaire captée par les fermes solaires ne sois pas si puissant Comment est-ce possible. La solution, mettre des stations solaires en orbite capturer l’énergie solaire avec toute son intensité et le transmettre à la Terre.

Et c’est dans la transmission de l’énergie solaire des stations solaires à la Terre que les choses se compliquent. La première chose à laquelle on pourrait penser est câbles gigantesques qui transmettent l’électricité directement. Heureusement, les solutions proposées sont plus élégantes et moins impactantes pour le paysage.

Nouvelles technologies pour transporter l’énergie

Fréquence radio. La solution proposée par ce projet ESA consiste à obtenir de l’énergie solaire et à la transmettre par radiofréquence. Comme le projet l’indique, il peut être envoyé sur Terre mais aussi sur la Lune ou ailleurs. Cela ouvre les possibilités d’alimentation à distance du courant satellites artificiels. De cette façon, il pourrait prolonger sa durée de vie utile et réduire les débris spatiaux, deux en un.

C’est précisément le principale pierre d’achoppement du projet. Une méthode spécifique n’est pas définie dans le graphique explicatif car elle reste à voir quelle option est la meilleure avec la technologie actuelle et celle à venir. «L’énergie est envoyée sur Terre à l’aide d’ensembles de phases, d’émetteurs laser ou d’autres technologies sans fil». Évidemment, le but est d’envoyer le plus d’énergie possible avec le moins de perte sur le chemin entre les stations solaires et les fermes solaires terrestres. Ceux-ci captureront cette énergie envoyée sous forme de énergie électromagnétique et le transformer en électricité.

Mais plus qu’une pierre d’achoppement, c’est le but ultime. Trouvez une technologie qui permet transmettre la puissance sans fil à de grandes distances. Ainsi, nous avons pu profiter des avantages des stations solaires: capter l’énergie sans interruption, avec plus de puissance et sans filtrage. Et, en même temps, cette énergie pourrait être envoyée à n’importe quel coin de la planète ou même d’autres corps célestes où l’être humain envoie des sondes ou des satellites.

Une idée d’il y a plus de 100 ans

La page officielle de ce projet de l’Agence spatiale européenne indique d’où vient la proposition. Le nom du projet est Énergie propre – Nouvelles idées pour l’énergie solaire depuis l’espace, en espagnol «Énergie propre: nouvelles idées pour l’énergie solaire depuis l’espace».

Et parmi les premiers à avoir pensé à obtenir de l’énergie solaire depuis l’espace, se distingue le nom du scientifique et mathématicien russe Konstantin Tsiolkovsky. Selon la page qui lui est dédiée par l’ESA elle-même, certains le considèrent comme le père de l’aéronautique et des voyages spatiaux. Derrière leur dos, plus de 500 emplois liés aux voyages spatiaux, à la construction de fusées et à la science-fiction.

En 1968, il proposa un système similaire à celui qu’il souhaite mettre en pratique aujourd’hui. Cependant, le projet théorique de Tsiolkovsky nécessitait des technologies plus tardives, telles que les satellites miroirs, transmission micro-ondes ou technologies laser. Et bien qu’il y ait encore un long chemin à parcourir, le projet ESA est plus proche du but que les théories de Tsiolkovsky.

Construire l’avenir de l’énergie solaire

Bien que le projet ESA ne soit pas unique en son genre, les idées qui y ont contribué augurent d’un avenir prometteur. Dans la section Idées depuis son site officiel, vous pouvez les consulter tous, évalués par l’ESA pour analyser leur viabilité et si cela vaut la peine d’investir dans chacune de ces enquêtes. Les idées sont infinies mais le budget du projet est limité.

Une fois les idées approuvées, plus prometteur et faisable, à partir du 21 décembre, la prochaine phase sera lancée. À partir de là, ces projets individuels peuvent être lancés ou poursuivis, selon le moment où ils le sont, avec le soutien du Agence spatiale européenne.