La série Le mandalorien sur Disney Plus, il a fait ce qui semblait impossible: que tous les fans de Star Wars étaient – plus ou moins – d’accord sur la manière de raconter une histoire de la franchise. Même les dissidents et les critiques ont fait l’éloge de la manière dont Jon Favreau et Dave Filoni ils ont raconté une nouvelle façon de comprendre la galaxie, telle que George Lucas l’avait imaginée.

Mais, malgré sa bonne intrigue, le le dernier chapitre de la deuxième saison nous a laissé quelques questions que, sans aucun doute, tôt ou tard, la troisième ou le reste des saisons de la série – qui sont déjà tenues pour acquises – devront répondre. Ce sont les plus importants.

Cet article suppose que vous avez regardé les deux premières saisons de The Mandalorian, donc les spoilers viennent ensuite.

Les questions de la deuxième saison de ‘The Mandalorian’ sur Disney Plus

Disney Plus Mando et Grogu se séparent pour toujours?

Les possibilités sont minces mais il y en a: Moff Gideon (Giancarlo Esposito) vient de donner à Mando (Pedro Pascal) son propre scénario beaucoup plus élaboré, en le faisant se battre pour obtenir le sabre noir. Voulez-vous dire que la saison prochaine aura plus à voir avec la bataille pour le pouvoir à Mandalore? Après tout, Grogu sera bien soigné et en plein entraînement avec Luke (Mark Hamill) pour le moment, il se peut donc que notre duo galactique préféré passe un peu de temps avant de se remettre ensemble.

Din Djarin a enlevé le casque deux fois en deux moments relativement proches. Voulez-vous dire que vous avez un peu assoupli votre mode de vie strict?

Bien que cela semble sans importance, cela pourrait être lié à la façon dont il affrontera, peut-être, ses nouvelles fonctions sur Mandalore, sa bataille future – et urgente – pour le sabre noir et sans aucun doute, comment comprendre le mode de vie mandalorien. Après tout, il a découvert que il n’y a pas une seule façon de suivre le code d’honneur de votre planète, et cela peut même changer la façon dont vous essayez de comprendre votre propre identité. C’est une question importante que la saison trois de Le mandalorien sur Mandalore et les Mandaloriens, maintenant au centre de l’action.

Où va Grogu?

On suppose que le temple Jedi a été créé par Luke, mais n’est-ce pas le même tempo que Kylo Ren (Adam Driver) détruit dans son passage vers le côté obscur? Si tel est le cas, une situation extrêmement grave est imminente, ce qui pourrait également faire partie de l’argument pour certaines des saisons à venir.

Le palais de Jabba le Hutt semblait dépeuplé et rasé au moment où Fennec Shand (Ming-Na Wen) et Boba Fett (Temuera Morrison) y sont apparus. Cela signifie-t-il que personne du clan dangereux n’a pris le contrôle?

Tatooine n’est pas une planète particulièrement importante et oui, très dangereux, il est donc très probable qu’il n’y avait personne en charge, à part le personnage éventuel et opportuniste assis sur le trône. Mais si tel est le cas, quel serait le résultat du spin-off The Book of Boba Fett? Les choses ne sont pas aussi simples que la courte scène l’a apparemment montré.

Le sort des personnages de ‘The Mandalorian’

Disney Plus Où est Ahsoka?

Très probablement, le personnage joué par Rosario Dawson a décidé de lancer la recherche qui sera sans aucun doute le moteur de son spin-off, la recherche du grand amiral Thrawn.

Où est Greef Karga?

Le personnage joué par Carl Weathers dans Le mandalorien a disparu de la scène une fois qu’il a accompagné Mando dans l’un des épisodes les plus excitants de la saison. Est-ce tout ce que nous verrons de lui?

Qui a nommé Grogu de cette façon?

Cela peut sembler un fait sans importance, mais il dit que quelqu’un a aimé, soigné et soigné le petit avant qu’il ne soit le centre d’intérêt de toute la galaxie et de ceux d’entre nous qui ont suivi ses histoires. Nous savons qu’il a été élevé dans un temple et éduqué avant l’Ordre 66. Mais qui était responsable?

La fin de la deuxième saison de ‘The Mandalorian’ reconfigure l’univers

Disney Plus Que se passe-t-il pour la nouvelle république dans «Le mandalorien»?

Bien que le bord extérieur de la Galaxie ne soit pas le meilleur exemple pour analyser les relations de pouvoir entre la Nouvelle République et les territoires sous son contrôle, il montre qu’il existe un danger constant et considérable pour son autorité. Ce serait d’un énorme intérêt si le Mandalorien ou l’un des spin-offs dessus, il y a un rapide coup d’oeil à comment le pouvoir s’est structuré après la mort de l’empereur.

Comment Boba Fett a-t-il survécu au puits de Sarlacc?

Était-ce grâce au Beskar? Ou s’agit-il en fait de quelque chose de plus complet lié aux techniques de clonage? Nous le découvrirons dans la prochaine saison de The Mandalorian. Ou alors nous l’espérons.

‘Command’ aura-t-il un nouveau vaisseau?

Après que l’Empire ait littéralement vaporisé le bien-aimé Razor Crest, nous nous sommes tous demandé si Mando aurait une chance de avoir une deuxième version du navire emblématique.

Qu’a fait Moff Gideon du sang de Grogu?

D’après l’aperçu que nous avons obtenu du laboratoire du Dr Pershing (Omid Abtahi) à Nevarro, il semble que lui et Moff Gideon mènent des expériences à grande échelle avec la technologie du clonage. Même plusieurs, impliquant le sang de Grogu, avec une concentration aussi abondante de midichloriens. Sommes-nous à la porte de l’explication de comment le guide suprême Snoke a été créé? Ce serait une bonne chance de le voir dans Le mandalorien.

Qui brandira le sabre noir?

Pour l’instant, Mando ne semble pas très intéressé par le sabre, bien que Bo-Katan (Katee Sackhoff) soit, donc le le combat sera imminent et avec des conséquences imprévisibles. Et cela ouvre également les possibilités de donner à Mandalore la gloire perdue. Ou non?

