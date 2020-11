Lorsque Apple a acquis l’application Workflow en 2017, il était inévitable de penser qu’à l’avenir, iOS intégrerait cette application pour une utilisation sur iPhone ou iPad. Et il en était ainsi, sous le nom anglais de Raccourcis, ou en espagnol, raccourcis ou Raccourcis Apple. Votre travail, aidez-nous à automatiser des tâches ou à enchaîner plusieurs actions en une seule que nous pouvons activer en appuyant sur un seul bouton.

Cependant, bien que Raccourcis Apple est une application très utile, elle est inconnue de nombreux utilisateurs, il vaut donc la peine de souligner certains de ses fonctionnalités en vedette. Par exemple, profitez de votre musique d’une manière différente. Tout cela grâce à un simple raccourci déjà configuré en usine. Il vous suffit de le démarrer.

Voyons quelques-uns des raccourcis disponibles pour activer sur iPhone ou iPad et qui vous aideront à interagir avec votre musique avec automatismes curieux et originaux.

De la musique pour se laver les mains

L’une des nouveautés de watchOS 7, le système d’exploitation du Montre Apple, c’est qu’il détecte lorsque vous vous lavez les mains et vous invite à le faire correctement. Quelque chose de très pertinent en raison de la pandémie COVID que nous subissons depuis des mois.

Aussi. Depuis Raccourcis Apple vous pouvez accompagner votre lavage des mains avec de la musique. Avec le raccourci De la musique pour se laver les mains, vous commencerez la reproduction d’une chanson aléatoire que vous sauvegardez dans votre bibliothèque pendant au moins 20 secondes, assez longtemps pour se laver les mains.

Concours de musique

Si vous aviez autrefois un iPod, les premiers modèles avaient un jeu simple qui consistait en devine la chanson cela sonnait à l’époque. Bien sûr, dans cette liste de chansons se trouvaient celles que vous aviez copiées sur votre iPod.

Avec le raccourci Concours de musique vous pouvez récupérer ce jeu, qui est programmé à travers 46 actions différentes. Fondamentalement, les chansons sonneront à partir de celles que vous bibliothèque. Vous devrez deviner ce que c’est. Pour cela, vous verrez plusieurs options qui incluent l’artiste ou le groupe et le nom de la chanson. Tu vas devoir appuyez sur la bonne option. Le jeu se compose de cinq tours, mais vous pouvez configurez-le à votre guise avant de l’activer.

Une manière originale de amusez-vous et profitez de votre musique quand vous ne savez pas quoi faire et ainsi, au fait, améliorez votre culture musicale.

Partagez ma musique de la semaine

Grâce à Musique Apple Vous pouvez partager les chansons ou les albums que vous avez écoutés récemment via la messagerie ou sur les réseaux sociaux comme Twitter ou Instagram. Merci également à Raccourcis Apple Vous pouvez le faire en montrant les reprises des chansons.

Avec le raccourci Partager ma musique de la semaine, il est possible de générer une mosaïque comprenant ces ** chansons et albums que vous avez reproduit au cours de la semaine et ainsi le partager sur les réseaux sociaux ou avec vos amis en privé.

Shazam à Spotify Track

Shazam est l’une des applications les plus pratiques, car elle détecte presque toutes les chansons qui sonnent et vous permet créer une playlist avec des chansons découvertes à la télévision, dans la rue ou au cinéma.

Être une application achetée par Apple, Shazam vous permet d’ajouter directement des chansons détectées à une liste de lecture de Musique Apple. Vous trouverez cette option dans les paramètres Shazam pour iOS.

Et si vous êtes un utilisateur de Spotify? Dans ce cas, soit vous créez la playlist manuellement, soit vous accédez à Raccourcis Apple et, plus précisément, au raccourci Shazam à Spotify Track. Ce qu’il fait, c’est précisément cela: il active le microphone, détecte la chanson, la recherche dans Shazam et l’ouvre dans Spotify. Son créateur recommande de lui attribuer le rôle Retour Tap que nous avons vu dans cet article pour l’activer instantanément si vous avez un iPhone compatible.

Raccourci Shazam

Nous continuons avec Shazam. Par défaut, lorsqu’il détecte un morceau, il l’enregistre dans son historique et, si cette option est activée, ajoute le morceau à une playlist de Musique Apple.

Mais avec le raccourci Raccourci Shazam vous pouvez faire plus de choses, comme lire automatiquement cette chanson une fois découverte et même la partager sur les réseaux sociaux ou avec d’autres applications. Vous pouvez personnaliser le raccourci par vous-même.

L’article Les raccourcis Apple les plus amusants pour profiter de votre musique a été publié dans Explica.co.