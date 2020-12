Ce n’était pas une cyberattaque ou des choses étranges qui ont été spéculées, mais un problème interne d’authentification.

Bon nombre des services en ligne les plus populaires, tels que WhatsApp, Gmail ou YouTube, sont déjà devenus essentiel dans nos vies. C’est pourquoi peut-être, à chaque fois qu’ils tombent, ça se pose une sorte de cataclysme mondial avec des gens qui deviennent fous entre la manifestation et implorent presque qu’ils soient à nouveau disponibles.

Quoi qu’il en soit, le karma se distribue pour tout le monde, donc les chutes massives sont à l’ordre du jour avec Facebook comme protagoniste la semaine dernière, avoir à faire face à une indisposition mondiale de WhatsApp, Instagram et Messenger, et Google est victime ce matin d’une baisse massive de ses principaux services tels que Gmail, YouTube, Google Drive principalement en Europe et en Amérique.

Beaucoup étaient les rumeurs autour d’un énorme problème dans Google, qui empêché d’utiliser leurs services si nous étions connectés avec nos comptes mais pas lors de leur utilisation en mode incognito ou déconnecté de nos profils, ce qui a conduit beaucoup à pense que c’était un problème de sécurité exploité par des hackers … Mais rien ne pourrait être plus éloigné de la vérité!

Google le confirme, il s’agissait d’un problème interne au système d’authentification et non d’une cyberattaque

Compte tenu des doutes et de la peur possible de presque tout le monde, Google a couru pour confirmer dans un communiqué de presse officiel envoyé aux médias que la chute était due à une interruption du système d’authentification en raison d’un problème interne à l’entreprise, et non à une cyberattaque qui aurait pu mettre en danger les données de ses millions d’utilisateurs et de clients.

Alors prie la déclaration de la société californienne, dans notre langue:

“Aujourd’hui, à 3 h 47 (heure du Pacifique), Google a connu une panne du système d’authentification pendant environ 45 minutes en raison d’un problème de quota de stockage interne. Les services qui obligent les utilisateurs à se connecter ont connu des taux d’erreur élevés pendant cette période. Le problème du système d’authentification a été résolu à 4 h 32, heure du Pacifique. Tous les services fonctionnent à nouveau. Nous nous excusons auprès de toutes les personnes concernées. Nous effectuerons un suivi exhaustif pour nous assurer que ce problème ne se reproduira plus à l’avenir ».

Ils disent de Google que un problème de quota de stockage interne était à blâmer, sans en préciser davantage, en informant qu’ils ont désactivé le système de gestion tout en recherchant les causes de l’échec pour essayer d’empêcher que cela ne se reproduise à l’avenir.

Il n’y a aucun impact sur les données des utilisateurs, et les messages en file d’attente de Gmail, par exemple, ont été envoyés après le retour du système d’authentification à ses fonctionnalités normales. Alors ne t’inquiète pas trop car c’était un problème spécifique et interne à Google lui-même, qui, nous l’espérons, ne se répétera pas du moins à court terme … La moitié du monde l’appréciera!

