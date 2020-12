Ni 200 euros ni 1500 … Les gens veulent des téléphones compensés, et 2020 montre qu’il n’y a jamais eu de meilleur milieu de gamme!

Dans l’année du marché mobile frappé après 14 ans d’augmentations incessantes, le même 2020 qui fait déjà face à sa dernière semaine et qui a enfermé la moitié du monde dans leurs foyers, une tendance dont nous avons mis en garde se confirme également dans les derniers cours de l’industrie mobile.

Ni les téléphones portables les moins chers, à moins de 200 euros, ni les plus performants, à plus de 1000 euros, n’intéressent la majorité des utilisateurs de smartphones dans le monde, qui ont montré cette année que le milieu de gamme est le plus recherché sur un marché saturé d’options, où les meilleurs téléphones mobiles compensés en prix et en performances triomphent plus que entreprises spécialisées dans ce type d’appareil comme Xiaomi, realme, Vivo, OPPO ou OnePlus lui-même.

Et oui, la connectivité 5G est enfin devenue standardisée comme un incontournable, même si elle ne l’a fait que dans le haut de gamme, augmentant également ses prix et devenant ainsi encore plus attractif un milieu de gamme où il est encore difficile de trouver des mobiles 5G bon marché, mais où l’expérience est déjà à un niveau aussi élevé On peut dire que, certainement, personne n’a besoin de dépenser plus de 1000 pour avoir un smartphone de la meilleure qualité.

Mais quelles sont alors les raisons pour lesquelles le milieu de gamme a triomphé plus que jamais en 2020? Analysons-les et essayons de répondre à la question … Restez avec nous!

2020, l’année de la démocratisation des fonctionnalités les plus avancées

Il y a sûrement de nombreuses raisons pour lesquelles la gamme la plus équilibrée du marché mobile concentre désormais le maximum d’intérêt et le gros des ventes par la grande majorité des utilisateurs, mais sans aucun doute le plus important est que Il n’y a pratiquement plus d’écart de performance qui les a séparés des smartphones les plus performants.

Vivo elle-même nous en a parlé dans sa présentation en Europe, qu’après avoir analysé les deux options ils avaient décidé d’installer le Snapdragon 765G au lieu du 865 sur son Vivo X51 5G, car bien qu’il soit son produit phare l’amélioration des bénéfices ne s’est pas traduite par quelque chose de palpable pour l’utilisateur final avec un prix nettement plus élevé.

Aujourd’hui les mobiles de milieu de gamme sont meilleurs et plus importants que jamais, et c’est parce qu’en 2020, ils ont reçu à ce jour de nombreuses fonctionnalités destinées aux téléphones mobiles les plus premium, à commencer par exemple par le affichages à taux de rafraîchissement élevé, avec 90 Hz ou plus Cela permet déjà d’apporter cette expérience de fluidité aussi satisfaisante à des mobiles que le realme 7 ou le Poco X3 pour moins de 300 euros.

2020 a été l’année au cours de laquelle les mobiles de milieu de gamme sont devenus meilleurs et plus importants que jamais, avec des fonctionnalités telles que des écrans à taux de rafraîchissement élevé, une charge ultra-rapide, une connectivité 5G ou une charge sans fil, ainsi que des constructions et des finitions de chacun. des temps meilleurs.

Une autre des grandes nouveautés de la gamme plus performante démocratisée cette année est la charge ultra-rapide, donc maintenant il est facile de trouver des mobiles de coupe moins chers avec des charges de 18 ou 30 watts sans aucun problème, récupérant jusqu’à 80% de sa batterie en un peu plus d’une demi-heure.

En outre, la charge sans fil se propage également rapidement dans le milieu de gamme Au fur et à mesure que les finitions et la construction de ce type d’appareils s’améliorent, au niveau des mobiles les plus premium avec du verre de haute qualité, châssis métallique et certifications IP pour la résistance aux liquides et à la poussière.

La Connectivité 5G est une autre des grandes raisons, et c’est que déjà standardisé dans le haut de gamme maintenant c’est le chipset Qualcomm Snapdragon 765G qui l’a rapproché d’un milieu de gamme qui bénéficie déjà d’une puissance suffisante et de réseaux de nouvelle génération dans les terminaux de prix autour de 400 ou 500 euros.

Ce même SoC de la firme de San Diego, qui intègre déjà non seulement le Vivo X51 5G mais d’autres mobiles tels que le OnePlus Nord, le Pixel 4a 5G de Google ou le Moto G 5G Plus, a rapproché des spécifications de coupe plus avancées, comme la Enregistrement vidéo en résolution 4K jusqu’à 60 images par seconde ou la compatibilité avec mmWave et les panneaux de taux de rafraîchissement élevés.

Changement de paradigme de Google et pourquoi la meilleure expérience Android n’a plus besoin du meilleur matériel

Cela a été un cours étrange en 2020, et avec le milieu de gamme réduit l’écart pour la meilleure expérience mobile Sauf pour la photographie mobile et les licences multimédia telles que Dolby Atmos ou Dolby Vision, la vérité est que payer la prime pour avoir des chipsets haut de gamme coûteux n’était plus un tel besoin dans une course matérielle absolument inutile et expirante.

Google a été la première marque à franchir le pas, avec d’innombrables rumeurs des mois avant de nous montrer le Pixel 5 que nous ne verrons pas en Espagne, a fini par confirmer les ventes sur son produit phare, abandonnant le Qualcomm Snapdragon haute performance et intégrant le modèle 765G, la star de l’année et le chipset le plus compensé de l’ensemble du marché mobile.

Il n’a pas renoncé à la connectivité 5G, mais il a payé beaucoup d’argent pour une augmentation de puissance dont presque tous les utilisateurs n’auraient pas besoin, pouvant ainsi réduire les coûts par rapport à une gamme premium qui, basée sur des modems 5G et des modules photographiques très coûteux avec signatures Leica ou ZEISS, a déjà disparu bien au-dessus de la barrière des 1000 euros.

Donc, la meilleure expérience Android qui nous apportent des appareils tels que le Pixel 5 lui-même, le Vivo X51 5G ou le LG Velvet 5G lui-même coincé avec un chipset mi-coupe pour contenir les coûts, laissant Samsung et ses Galaxy S20 FE et OnePlus 8 comme des options plus abordables qui montent le Snapdragon 865 abaisser les autres spécifications.

J’ai moi-même testé le Vivo X51 5G avec de bonnes sensations, et bien que nous ne verrons pas le Pixel 5 ici, oui J’ai le sentiment qu’avec cette décision, Google a frappé la cible pleinement pour garantir aux utilisateurs une expérience de haute qualité à un prix inférieur. En tout cas, Je suis également d’avis que Google devrait établir la norme en matière de haute performance, et qu’ils auraient pu nous apprendre (et lancer) et le Pixel 5 “Plus” avec le meilleur du marché … Vous ne pensez pas?

