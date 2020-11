A voir absolument sa maison. «Vous portez vos fantômes partout», dit Bol Majur (Sope Dirisu) debout dans la pièce désolée et négligée de la maison qu’il a reçue en tant que réfugié. À côté de lui, sa femme Rial (Wunmi Mosaku) le regarde tristement, puis lui prend la main. Son alliance est visible un instant et la caméra se concentre sur les doigts entrelacés sur ce qui semble être un puissant symbole de complicité d’une ténacité émotionnelle et implacable. Ensuite, l’œil omniprésent lève les yeux et observe les alentours du couple. Une multitude de spectres les regardent en silence, immobiles, terrifiants par le simple fait de leur nombre et de leur profonde impuissance.

Plusieurs des scènes de His House ont la même charge émotionnelle et terrifiante. Weekes a créé une étude minutieuse sur un traumatisme partagé, qui se manifeste également à travers une série de morceaux désordonnés et brisés qui finissent par s’intégrer dans un sous-texte dur sur le déracinement, la perte et la moralité, le tout mélangé à un histoire de fantômes bien racontée avec des ressources minimales et des résultats extraordinaires.

L’intrigue a un lien métaphorique clair avec le fait de l’émigration forcée, de la violence institutionnalisée et au final, une sorte d’horreur qui se nourrit des rebondissements habituels du cinéma de genre et aussi d’une version sur la perte qui résulte d’une richesse inhabituelle . Il y a quelque chose de formidable force dans les multiples dimensions que le réalisateur et le scénariste apportent à son récit, qui change de ton, de forme et de rythme de manière imprévisible et parfois complètement déconcertante. Mais le film ne quitte jamais le ton d’un sombre sentiment de perte, comme si les personnages étaient hors de portée de toute consolation, isolés et exilés de leur terre et aussi de leur esprit.

L’une des réalisations de Sa Maison est qu’en dépit du puissant accent politique qui sous-tend le scénario, apporte beaucoup plus d’intérêt au milieu humain qui se nourrit des fragments d’information que le film crée pas à pas, d’une main ferme et surtout d’une extraordinaire capacité à entretenir la tension de chaque fil narratif, liés entre eux par l’incertitude.

Le réalisateur ne prodigue pas d’explications et opte pour assimiler le transit de la peur du trope habituel d’une maison habitée par quelque type d’entité inconnue, à une dette mystérieuse et obscène, que le couple de réfugiés entretient avec une fidélité frauduleuse et déchirante. . Perdus de leur pays et de la vie qu’ils avaient connue jusque-là, le couple de personnages est deux orphelins au milieu d’une solitude absolue, sans autre endroit où s’accrocher que la présence de l’autre.

Bien sûr, Weekes met un accent considérable sur certaines données qui peuvent fournir des informations vitales pour comprendre les manifestations du surnaturel que nous verrons bientôt. Les Majurs sont des réfugiés du Soudan du Sud, qui ont réussi à échapper à un conflit armé à un prix élevé: la perte de leur fille et peu après, leur liberté. Après un an d’enfermement, la justice anglaise leur offre l’opportunité de revenir à la vie ordinaire: une nouvelle maison (délabrée et un endroit qui pourrait être Londres, mais dont personne ne précise si c’est), une vie tranquille à la moitié d’un quartier calme et une chance d’oublier.

Mais pour le couple, la paix traverse le terrain épineux de regarder par-dessus leurs épaules et de se souvenir, ce qu’ils ne veulent pas faire lors des premières scènes. L’atmosphère dans la nouvelle maison devient immédiatement raréfiée, effrayante et toxique, tandis que ce qui semble être une infection spectrale obsédante invisible se propage alors que Bol et Rial tentent de se battre avec le surnaturel et ce qui ne l’est pas. Parce que His House est bien plus qu’une histoire de fantômes: c’est un récit d’un pouvoir formidable sur le deuil, le chagrin, la perte et le pouvoir de la douleur. converti en quelque chose de beaucoup plus élaboré et redoutable.

Pendant ce temps, la vie autour du Majur prend une connotation de plus en plus tendue, douloureuse et impossible à définir immédiatement. Des voisins qu’il distingue à peine les regardent depuis les fenêtres fermées. Des enfants silencieux apparaissent et disparaissent dans les rues labyrinthiques et inconnues.

La maison devient le territoire de l’inconnu: une terreur de plus en plus irrespirable qui finit par condamner Bol à une peur perpétuelle, un témoin du phénomène auquel il doit faire face et Rial, qui se bat avec l’origine sans l’exprimer à haute voix. Petit à petit, le film devient irrespirable, puissant et au milieu du métrage, il est déjà évident que les apparences terrifiantes qui sautent de l’obscurité et se glissent dans les ombres Ce ne sont pas les seules choses à craindre. Et c’est alors, quand le film change de rythme et de direction, dans une intrigue pirouette qui est efficace grâce à la maîtrise impeccable du réalisateur sur la capacité du récit à admettre une révision de la version de la réalité qu’il montre et au final, une rupture douloureux de ce qui est caché et du vrai sens du fantomatique.

Pour la dernière heure, le film trouve un sens élégant de la beauté et de la souffrance qui se connecte à ses racines mythologiques et symboliques: la magie africaine est un mystère et c’est aussi une série de petits éléments d’information qui se croisent pour raconter ce qui vraiment Il se produit dans cette maison, le théâtre d’une confrontation terrifiante qui va au-delà d’une simple collection de chocs ou d’une trame de fond typique.

Sa maison est une réflexion sur la douleur qui devient tordue, la culpabilité vivante enracinée dans des éléments violents qui, à mesure qu’ils se clarifient, conduisent le film vers un terrain inconnu et de plus en plus oppressant. Il n’y a rien de simple en eCette reconfiguration du bien et du mal, au milieu des espaces vides d’une vie brisée et d’une maison sans identité, dans laquelle un couple trop blessé au dos doit regarder les fantômes qui les hantent partout où ils vont.

Sa Maison renverse l’idée de la maison hantée pour quelque chose de plus grotesque et lié au pouvoir, à la question de l’identité et, finalement, de l’appartenance. Le film ne remet pas en question la possibilité du surnaturel, mais le montre avec une mise en scène d’une énorme précision qui transforme des pièces aux murs nus et recouverts de taches d’humidité, en un espace glaçant avec quelques jeux d’ombres et de lumière. .

Weekes porte l’appareil photo d’un endroit à l’autre comme un voyage pénitent à travers les péchés de ses personnages, un observateur privilégié de sa culpabilité et de sa souffrance motrice qui secoue toute l’action avec une force parfois suffocante. Il n’y a pas une seule scène simple ou hors contexte: le réalisateur a réussi à conjuguer soigneusement chaque pièce de son mécanisme sur la terreur invisible, jusqu’à créer une construction de mémoire plus puissante qu’il n’aurait pu réaliser par des méthodes moins évidentes.

Au moment où toutes les horreurs se déchaînent, Sa Maison est allée sans relâche pour signaler les fissures, les blessures et les cicatrices qui font revivre les morts, les souvenirs et sans doute la douleur corrosive de la culpabilité. Le traumatisme devient extraordinaire, incommensurable, puissant et finalement si proche qu’au moment où le film atteint ses scènes finales – le mystère est à découvert, mais non moins effrayant pour cela – le film devient quelque chose de plus écrasant. , liés aux secrets que nous portons, à la peur que nous ne pouvons pas éviter et à la fin, aux portes closes de notre esprit. Peut-être le plus sombre de tous les endroits où nous pouvons habiter.

L’article Les raisons pour lesquelles «Sa maison» est le meilleur film d’horreur Netflix a été publié dans Hypertext.