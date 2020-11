Par Rodolfo León 0 COMMENTAIRES 23/11/2020 13:58

La semaine dernière, Vapeur a annoncé que le nouveau contrôle de Playstation 5, le DualSense, il était déjà compatible avec la version bêta de la plateforme. Maintenant, Soupape a annoncé que tous les titres utilisant le API d’entrée de vapeur Ils sont déjà compatibles avec ce contrôleur, mais ce n’est pas tout ce qu’ils ont révélé.

Comme signalé Soupape, de plus en plus d’utilisateurs utilisent des contrôles dans PC que la souris et le clavier. Dans le cas de Play Station, une augmentation de 10,9% à 21,6% dans les années récentes. Grâce à une publication, ce qui suit a été confirmé:

“La prise en charge des fonctions LED, écran tactile, vibration et gyroscope est complète. Les joueurs peuvent les configurer dans des titres tels que Death Stranding, No Man’s Sky ou Horizon: Zero Dawn, entre autres. Cette assistance est désormais disponible pour les joueurs utilisant la version bêta publique du client de bureau Steam. »

La source: Vapeur

