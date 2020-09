Photo de Bigstock

[[Note de l’éditeur: L’entrepreneur et hacker technologique de Seattle Adam Doppelt, co-fondateur de la start-up de recommandation commerciale locale Fresh Chalk, a déjà cofondé Dwellable et Urbanspoon. . lui a demandé de développer un article récent sur Facebook dans ce commentaire invité.]

En tant que technicien et père d’enfants dans les écoles publiques de Seattle, j’ai vécu le premier jour de la nouvelle année scolaire avec un étrange mélange d’empathie et de frustration. Mec, quel cauchemar. Le district a distribué des ordinateurs portables à des dizaines de milliers d’enfants. Pouvons-nous comprendre l’effort herculéen requis pour acheter, déballer, créer des images et distribuer des dizaines de milliers d’ordinateurs portables en quelques semaines seulement? Versez-en un pour le Département SPS des services technologiques.

J’ai été témoin du carnage de près. Voici quelques réflexions sur la voie à suivre à partir d’ici. Bien que ces observations soient spécifiques aux écoles publiques de Seattle, bon nombre des grands principes seront pertinents pour d’autres districts confrontés à des défis similaires.

Compromis VPN: Les ordinateurs portables distribués aux étudiants ont été soigneusement configurés pour utiliser un réseau privé virtuel (VPN) fourni par SPS. Cela permet à SPS d’exercer un contrôle sur ces nouveaux appareils. Les élèves ne peuvent pas jouer à des jeux ou visionner du contenu pour adultes sur un équipement SPS. Lorsque les ordinateurs portables essaient de se connecter à quoi que ce soit, quoi que ce soit, ces connexions passent par le VPN. Physiquement, le VPN est un petit ensemble de machines qui vivent dans le cloud. Toutes les connexions Internet doivent d’abord passer par ces machines. Cela inclut les trois composants clés de l’apprentissage à distance SPS: Microsoft Teams pour le streaming vidéo; les systèmes de gestion de l’apprentissage Schoology et Seesaw; et Office 365.

Devinez ce qui s’est passé lorsque tous les enfants de Seattle ont essayé de se connecter à ce pauvre VPN en même temps? Il s’est écrasé. Encore et encore tout au long de la journée. Les parents ont tenté frénétiquement de se reconnecter, en vain. Les enfants étaient déconnectés des salles de classe et ne pouvaient pas y retourner.

Pour être juste, créer un VPN comme celui-ci est une tâche difficile. C’est un problème technique difficile, et je ne suis pas sûr qu’il puisse même fonctionner dans un bref délai. Si j’étais chargé de créer un VPN capable de prendre en charge simultanément des dizaines de milliers de connexions à partir de la même heure le même jour sans temps pour les tests, je trouverais un nouvel emploi. Je me souviens avec tendresse de la première fois qu’Apple a essayé de diffuser son discours d’ouverture et la vidéo s’est écrasée et brûlée de manière mémorable.

Mes observations sur les défis VPN étaient de seconde main. Ma famille a choisi d’utiliser nos propres ordinateurs, ce qui a permis de s’assurer que suffisamment d’ordinateurs portables étaient disponibles pour les enfants qui en avaient besoin. Mais même nos appareils personnels ont échoué, car Microsoft Teams s’est lentement plié sous la charge. Ce regard sur le visage de votre enfant quand il ne peut pas se connecter à la classe le premier jour d’école, euh.

Plus de spéculations ici: si SPS ne peut pas faire fonctionner le VPN, ils devront peut-être collecter les milliers d’ordinateurs portables, les reconfigurer et les redistribuer. Ils devront peut-être interrompre complètement l’école pendant une semaine ou deux. En guise d’aperçu pour les moments de plaisir à venir, ce week-end, tous les parents ont reçu l’ordre de «redémarrer les ordinateurs portables et de les laisser allumés pour déclencher une mise à jour».

Support informatique ad hoc: Facebook a rempli de demandes plaintives d’aide informatique de la part de parents surchargés. Mon enfant a été expulsé. Je ne peux pas me connecter. Mon ordinateur portable est lent. Je n’ai pas d’audio. La classe est-elle toujours en cours? Suis-je muet? Il y a un problème avec mon wifi. Je ne trouve pas ce bouton. Où dois-je demander de l’aide? Quelqu’un peut-il m’entendre? Facebook a été transformé en le pire système de billetterie au monde puisque les parents en colère n’avaient nulle part où se tourner. C’est la seule chose disponible lorsque « SPS est en panne ».

SPS a envoyé de nombreux courriels invitant les parents à se préparer pour les premiers jours d’école, surnommés avec optimisme «Strong Start». Strong Start se veut une période de rodage technologique. SPS avait clairement une idée de ce qui pourrait se produire. Peut-être pourront-ils réparer les choses à distance sans recréer l’image des machines. Nous le saurons mardi au fur et à mesure que Strong Start progressera.

Le merveilleux professeur de 5e de mon fils a fait preuve d’une patience surhumaine le premier jour, essayant d’aider les parents à se débattre dans le chat. Je ne sais pas comment elle est restée calme. Problèmes de mise en sourdine, problèmes matériels, snafus de connectivité, gestion des versions, problèmes de mot de passe. Cela a duré des heures.

D’une manière ou d’une autre, notre professeur est censé servir de support informatique de première ligne pour 30 familles. Un travail ingrat et impossible. Pouvez-vous imaginer ce que cela doit être de répondre aux appels sur la hotline informatique SPS pendant Strong Start?

Réduire le risque technologique: Dans mon travail quotidien d’entrepreneur, nous appelons ce problème le «risque technologique». Voyons comment le SPS pourrait réduire le risque technologique.

Chaque enfant qui utilise un appareil personnel réduit la charge sur le VPN. Peut-être que les familles qui peuvent utiliser leurs propres ordinateurs devraient être encouragées à éviter les ordinateurs portables SPS jusqu’à ce que le réseau soit stable. Peut-être pourrions-nous passer à des classes échelonnées pour donner un répit au VPN. En dernier recours, les enseignants pourraient abandonner les énormes appels vidéo et passer à la vidéo enregistrée ou aux petits groupes pour alléger la pression sur le VPN. Certains districts diffusent des cours à la télévision au lieu de compter sur notre Internet grinçant. Il suffit de mettre un enseignant à la télévision et de libérer le reste pour le travail en petits groupes.

Si nous procédons avec Microsoft Teams, le moyen le plus fiable de se connecter à la salle de classe est l’ancien système téléphonique. Chaque «réunion» de classe est équipée d’un numéro de conférence, qui ne devrait fonctionner qu’en dernier recours. Peut-être un premier recours. Peut-être devrions-nous tous simplement nous connecter pour réduire la charge sur le VPN?

Les classes en difficulté peuvent-elles abandonner Teams et passer à Zoom, Slack, Hangouts ou n’importe quel nombre de plates-formes vidéo stables? Cela soulagerait le VPN et d’autres systèmes SPS centralisés. Ou peut-être désactiver complètement le VPN et utiliser DNS pour le filtrage. Les gens semblent aimer CleanBrowsing DNS.

Un autre problème est que chaque famille semble exécuter une version différente de Microsoft Teams. Dans notre seule classe, j’ai entendu que des gens utilisaient Windows, Mac, iOS et Web. Certaines personnes semblaient utiliser des versions obsolètes. Cela n’aide pas lorsque nos pauvres enseignants sont la première ligne de défense informatique. Les logiciels basés sur le Web ont écrasé les logiciels natifs il y a très longtemps. Nous devrions peut-être passer à la version basée sur le navigateur de Microsoft Teams pour que nous parlions tous de la même chose et que Microsoft puisse déployer rapidement des correctifs.

Encore une fois, un moment de silence pour nos pauvres camarades du Département SPS des services technologiques. J’attends avec impatience mardi, quand je suis sûr que ces problèmes se résoudront comme par magie. Que l’apprentissage à distance commence! # 2020