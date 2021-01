La machinerie de Pokémon du 25e anniversaire a déjà été lancé. Preuve de cela, nous avons l’annonce récente avec la date de sortie de New Pokémon Snap, mais il semble que d’autres annonces de grand calibre arrivent. Il y a quelques heures, Les remakes supposés de Pokémon Pearl et Diamond venaient au premier plan. Le portail Pokémon Center garantit que les deux jeux sont une réalité et que arrivera cette année sur Nintendo Switch pour occuper la boîte de dépôt principale.

Les remakes Pokémon Diamant et Perle arrivent-ils pour Switch?

Il y a quelques semaines, l’initié bien connu Kelios a indiqué qu’en effet, les remakes sont réels et arriveront dans la dernière ligne droite de 2021. De plus, il a récemment souligné qu’il y aurait bientôt un Pokémon Direct qui clarifierait de nombreux doutes sur les jeux de cette année. Désormais, comme pour les remakes de Diamante et Perla, les informations proposées par le portail dédié à la franchise précisent qu’elles arrivent grâce à des informations obtenues par des sources proches du projet. Ils mentionnent également l’ouverture du domaine diamondpearl.pokemon.com comme un indice supplémentaire.

Savoir plus: Nouvel indice sur le remake de Pokémon Diamant et Perle? Les fans le pensent

Le domaine est réel et enregistré. En fait, en essayant d’accéder, il génère une erreur qui empêche l’accès, mais révèle son existence. En cas de non-inscription, cela jetterait un autre type de message à ceux qui tentaient d’accéder. C’est quelque chose qui peut donner de la force aux rumeurs, mais aussi il pourrait s’agir d’un geste effectué par TPCi pour protéger la marque et éviter que quelqu’un avec un certain picaresque puisse en profiter sans avoir accès aux droits de la franchise.

C’est difficile déterminer si, en fait, les informations CP sont vraiesCar citer une source dans ces circonstances est dangereux pour toutes les parties impliquées. D’un autre côté, le scepticisme est aussi logique que de croire ce qu’ils prétendent. Les indices sur les remakes de la quatrième génération de Pokémon pour Switch sont déjà nombreux et, pratiquement, nous avons beaucoup de raisons de penser qu’ils arriveront cette année. Cependant, nous devrons attendre les nouvelles officielles. Bien que, pour le moment, il Il est conseillé de marcher avec des pieds en plomb si vous êtes fan de Pokémon.

Autres objets Pokémon que vous aimerez