Il y a quelques jours, il a été confirmé que Rocket League aurait une version nouvelle génération sur PS5 et Xbox Series X et S. Psyonix, le studio responsable du jeu, a indiqué les caractéristiques de sa populaire proposition multijoueur, indiquant les différences entre la console Sony et celles de Microsoft. Les forums ont commencé à se demander, principalement, pourquoi la PS5 ne pouvait pas profiter du mode performance avec lequel atteindre jusqu’à 120 images par seconde qu’il a Xbox Series X et même Series S.

L’étude responsable du jeu est sortie pour clarifier la raison de cette décision, dans des déclarations au portail Push Square. Depuis Psyonix soulignons que la PS5 elle-même est le principal responsable, car elle n’empêche pas de mettre à jour le jeu et d’augmenter ainsi son taux de rafraîchissement. Apparemment, l’activation de 120 FPS sur PS5 nécessite un port natif complet en raison de la mise en œuvre de la compatibilité descendante sur la console, alors que ce processus implique un correctif mineur sur Xbox Series X et S.

Rocket League atteint 120 FPS sur Xbox Series X et SDe cette façon, et après le récent passage du jeu au free to play, de Psyonix ils affirment qu’ils étaient quelque peu limités lors de la mise à jour de certaines options ou extras, ils ont donc dû prendre des «décisions difficiles». De cette façon, ils soulignent que Rocket League sur PS5 fonctionne à travers le Rétrocompatibilité de la version PS4, tirant parti de la technologie de nouvelle génération et du mode Boost. Pour que le jeu fonctionne à 120 FPS, ils devraient avoir créé un port natif du jeu.

Dans tous les cas, Rocket League continuera à être présent dans le paysage concurrentiel plus longtemps grâce à la mise à jour de ses versions pour la nouvelle génération. Un jeu qui a beaucoup évolué par rapport à ce que nous vous disions dans notre analyse publiée il y a 5 ans.

