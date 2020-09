L’industrie cinématographique a subi divers changements à la suite de la pandémie, dans le cas des producteurs et distributeurs de ce contenu pour le grand écran, les principales modifications qu’elle a générées à l’époque ont été le retard du tournage et les premières pour cinémas; puisque ces espaces étaient restreints car ce sont des points qui rassemblent les gens et peuvent générer des épidémies de Covid-19. A l’époque où le monde commençait à s’intégrer dans la nouvelle normalité, un cas qui retenait l’attention était celui du film TENET (de Christopher Nolan) et ses attentes, le réalisateur lui-même supposait que ce serait à ce moment-là le film avec le que le cinéma reprendrait son chemin et que les productions pourraient générer les revenus qu’elles avaient projetés. Cependant, les choses ne se sont pas déroulées comme prévu, étant donné les conditions et les fermetures de plusieurs cinémas qui ont été maintenues, la première du film a dû changer la date pour voir comment la situation évoluait et ne pas affecter les résultats de cette production où ils étaient inversés. 200 millions de dollars.

TENET: Le sauveur qui a échoué

Faisant un saut dans le présent, le délai a été rempli et contrairement aux stratégies suivies par d’autres distributeurs, comme les paris sur le streaming, TENET a atteint les cinémas à l’international suivant le plan qu’il avait établi et que nous partagions à l’époque. ici. Il a d’abord amené la première du film en dehors des États-Unis, atteignant quelque 70 marchés, dont l’Australie, le Canada, la France, l’Allemagne, l’Italie, le Japon, la Corée du Sud, la Russie et le Royaume-Uni, et le 2 septembre a fait ses débuts en Amérique du Nord. Cependant, à son malheur, il semble qu’il ne soit pas devenu la bande de sauvetage du film qu’il espérait être, en fait, divers analystes et médias considèrent que son arrivée en salles est un échec.

Ce qui précède est dû aux chiffres que jusqu’à présent il présente au box-office. Selon Box Office Mojo, les chiffres les plus récents nous disent qu’au cours de sa première semaine de sortie, il n’a fait que 20 millions de dollars à ses débuts locaux (aux États-Unis) et 132 millions de dollars au box-office international, avec lequel il est resté. Bref pour même récupérer l’investissement qu’il avait dans sa production sans compter ce qui était destiné au marketing et à la publicité.

Ce qui s’est passé avec TENET ne sera peut-être pas pour moins au-delà du fait que ce sera l’un des films les moins rentables du réalisateur Christopher Nolan (étant donné que ses autres œuvres ont dépassé la barre des 500 millions de dollars au box-office), car les yeux de l’industrie était fixée sur ce contenu qui promettait d’être l’une des sorties les plus importantes de l’été et de l’année. Pour les différentes entités impliquées dans le cinéma, l’arrivée du film a été le premier véritable test décisif pour mesurer la volonté du public de voir de nouvelles sorties sur grand écran au milieu d’une crise sanitaire qui ne semble pas avoir de date aboutissement clair et cela implique que la soi-disant nouvelle norme se poursuit avec toutes ses mesures qui ont affecté l’industrie cinématographique.

Et est-ce que suite à ces chiffres, les choses peuvent changer pour les différentes productions qui ont retardé leurs premières cette année, en espérant que les conditions s’améliorent et que quelqu’un soit encouragé à voir si c’est déjà le bon moment pour atteindre les différentes salles. Cependant, le problème semble persister, d’une part il y a les restrictions et d’autre part le refus des gens de retourner dans ces espaces jusqu’à ce que ce soit plus sûr, et le pari de Warner en subit les conséquences.

Comment mesurer le succès maintenant?

Ainsi, il est un fait que les conditions dans lesquelles TENET a fait ses débuts sont considérées comme atypiques, et les chiffres laissent beaucoup à désirer si le monde pré-pandémique est pris comme référence. En fait, il pourrait être considéré comme quelque peu injuste d’évaluer la performance des films à ce moment et de se demander s’ils sont un succès ou un échec au box-office si la comparaison est faite avec les chiffres qui pourraient être atteints il y a quelques mois. Selon les normes actuelles, il est possible de dire que les choses ne se sont pas si mal passées pour la bande du réalisateur d’autres œuvres telles que Interstellar ou Inception, avec les 20 millions levés aux États-Unis en ce moment, il peut être considéré comme le film le plus rentable du moment.

Devriez-vous alors repenser la façon dont le succès au box-office est évalué maintenant compte tenu du contexte actuel? Ce n’est peut-être pas une voie adéquate à suivre car, bien que dans sa propre réalité TENET ait de « bons résultats », cela ne signifie pas que les choses sont positives, en plus de ne pas couvrir l’investissement qu’il avait encore (il a besoin d’au moins 500 millions dollars pour le faire), dans le cas de Warner, le distributeur, on estime qu’il perdra une somme d’argent importante par les chiffres du moment. De plus, pour les semaines à venir, les choses ne devraient pas changer radicalement en faveur de la production, c’est généralement dans les premiers jours que sont enregistrés les volumes les plus élevés de box-office et à partir de là les chiffres diminuent au cours de la au cours de son exposition dans les théâtres, alors s’il peut en rapporter plus de millions, il ne semble pas qu’ils suffiront à devenir un succès dans le contexte actuel ou antérieur.

Évidemment, pour l’industrie cinématographique ce n’est pas une entreprise de perdre de l’argent au box-office avec des premières, surtout importantes, donc en prenant comme exemple ce cas qui devait être couronné de succès, d’autres productions devront reconsidérer leurs actions pour suivre. . Il est possible que de nombreux contenus, y compris ceux de Warner (comme Wonder Woman 1984 et Dune) retardent à nouveau leurs sorties en attendant que les conditions soient plus appropriées ou plus sûres pour les gens et qu’ils reviennent au cinéma comme ils le faisaient auparavant, mais pour cela ils peuvent passer même des mois.

Bien que des alternatives émergent maintenant pour que les gens puissent aller au cinéma, comme dans le cas du Mexique, qui a mis en place des ciné-parcs et des loyers complets de salles de cinéma, il reste à explorer la rentabilité de ces modèles et pour cela, certains distributeurs devront » sacrifice »en espérant que les chiffres obtenus en matière de collecte atteignent les attentes générées dans le monde pré-pandémique.