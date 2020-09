Les chercheurs ont développé des robots capables de fournir des mises à jour des patients aux médecins de manière autonome en utilisant le matériel existant.

À l’aide de capteurs spéciaux, les robots peuvent prendre la température et même mesurer la teneur en oxygène du sang sans toucher le patient.

Ces robots pourraient travailler à la place des médecins et des infirmières, réduisant ainsi les risques de transmission.

Les films de science-fiction post-apocalyptiques adorent brosser un tableau d’un futur où les propres créations de l’humanité finissent par nous asservir. Ce sont presque toujours des robots qui sont devenus trop intelligents pour leur propre bien (ou, je suppose, pour notre bien) et qui ont décidé de mieux gérer la planète. Quelque part sur la route, ce n’est pas entièrement hors du domaine des possibilités, mais pour l’instant, ils semblent vraiment aider.

Comme le rapporte MIT News, une nouvelle étude examine l’utilité potentielle des robots semi-autonomes dans la lutte contre la pandémie de coronavirus. Plus précisément, les robots qui existent déjà aujourd’hui pourraient s’avérer utiles en tant qu’outils médicaux sans contact permettant de surveiller un patient ou de dépister des signes de maladie sans risquer un humain dans le processus.

L’idée a beaucoup de sens. Des robots comme Spot, développés par Boston Dynamics, sont capables de naviguer facilement dans des plans d’étage simples. Les hôpitaux et les cliniques ne sont pas très complexes et les robots peuvent facilement visiter les pièces et, avec certains accessoires spécialisés, prendre des températures et offrir des soins à distance.

Des soins face à face à distance peuvent être fournis facilement en utilisant quelque chose d’aussi omniprésent qu’un iPad monté sur le robot, tandis que des capteurs spéciaux sur le robot peuvent rapidement renvoyer des lectures de température, de pouls et même de teneur en oxygène sanguin sans toucher réellement le patient. .

Via MIT News:

Les chercheurs ont développé des algorithmes qui leur permettent d’utiliser la caméra infrarouge pour mesurer à la fois la température cutanée élevée et la fréquence respiratoire. Pour la température corporelle, la caméra mesure la température de la peau sur le visage et l’algorithme corrèle cette température avec la température corporelle centrale. L’algorithme prend également en compte la température ambiante et la distance entre la caméra et le patient, afin que les mesures puissent être prises à différentes distances, dans différentes conditions météorologiques, tout en restant précises.

C’est un calcul de nombre assez impressionnant, et si l’idée d’un robot faisant le tour des patients pour surveiller les patients peut sembler un peu impersonnelle, il n’ya rien de trop prudent au milieu d’une pandémie mondiale.

«Nous sommes ravis d’avoir forgé ce partenariat industrie-université dans lequel des scientifiques possédant une expertise en ingénierie et en robotique ont travaillé avec les équipes cliniques de l’hôpital pour apporter des technologies sophistiquées au chevet du patient», a déclaré Giovanni Traverso, auteur principal de l’étude, dans un communiqué.

Des médecins et des scientifiques du monde entier travaillent actuellement à l’élaboration d’un vaccin sûr et fiable pour nous aider à sortir de cette crise incroyable. Selon la plupart des estimations, nous devrions avoir un vaccin à notre disposition au début de 2021. Dans cet esprit, travailler sur le personnel robotique de l’hôpital peut sembler insensé, mais COVID-19 n’est pas la première pandémie au monde, et ce ne sera sûrement pas être le dernier. Si quoi que ce soit, ces assistants robotiques pourraient être prêts et attendre la prochaine crise, chaque fois qu’elle lève la tête laide.

Mike Wehner a rendu compte de la technologie et des jeux vidéo au cours de la dernière décennie, couvrant les dernières nouvelles et les tendances de la réalité virtuelle, des appareils portables, des smartphones et des technologies futures.

Plus récemment, Mike a occupé le poste de rédacteur technique au Daily Dot et a été présenté dans USA Today, Time.com et d’innombrables autres sites Web et imprimés. Son amour de

le reportage est juste après sa dépendance au jeu.