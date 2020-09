Nul doute que les NVIDIA RTX 30, emmenés par les RTX 3090 et RTX 3080, sont devenus les plus grandes stars de la scène technologique ces derniers jours. Sa présentation a fait sensation et a confirmé que nous sommes confrontés un tel saut générationnel que le RTX 3070 pourra égaler les performances du RTX 2080 Ti.

Cela nous invite à penser que la RTX 3070 pourrait devenir la carte graphique la plus vendue de la prochaine génération de NVIDIA. Cela a du sens car son prix est «raisonnable» et offre d’excellentes performances en retour. Cependant, les informations provenant directement de Chine pointent dans une autre direction et indiquent que le RTX 3080 sera l’option la plus demandée, mais pas par les consommateurs normaux, mais par les mineurs.

Regardez les images ci-jointes. Les mineurs d’Ethereum ont découvert que le RTX 3080 est capable d’exécuter de superbes performances d’extraction d’Ethereum, à tel point qu’il est trois à quatre fois plus rapide qu’un RTX 2080. Pour que nous nous comprenions, un RTX 2080, qui a atteint le marché espagnol au prix de 849 euros, atteint un taux de 30 à 40 Mh / s, tandis qu’un RTX 3080, qui aura un prix de 719 euros, atteint le 115 Mh / s.

Les chiffres parlent d’eux-mêmes, et le rapport qualité-prix du RTX 3080 dépasse de loin les générations précédentes, et il semble que pour presque tous les modèles qui sont actuellement dans sa gamme de prix. Cela a conduit les mineurs d’Ethereum à regarder favorablement la nouvelle carte graphique de NVIDIA, une réalité qui pourrait devenir un problème pour les consommateurs.

Le prix du RTX 3080 pourrait être affecté par le minage de crypto-monnaie

Ce ne serait pas la première fois que l’extraction de crypto-monnaie aurait un impact énorme sur le marché général des cartes graphiques grand public. À l’époque, nous avons beaucoup écrit sur le sujet et nous avons eu la malchance de faire l’expérience de cette énorme bulle qui a affecté Bitcoin et le reste des crypto-monnaies de premier plan, y compris Ethereum. Cette bulle a fait monter le prix du Bitcoin jusqu’à la bande de 20000 $, et généré une demande anormale de cartes graphiques ce qui a conduit à des problèmes de stock et à une énorme augmentation des prix de vente.

Je me souviens parfaitement qu’avant la bulle il n’était pas difficile de trouver des cartes graphiques milieu de gamme pour moins de 200 euros, comme les RX 570 et RX 580. Lorsque cette bulle s’est produite, le prix a tellement augmenté que certains modèles ils étaient facilement autour de 400-500 euros. C’était une vraie folie qui a principalement affecté AMD, car la Radeon RX offrait de meilleurs taux de minage que les solutions équivalentes de la série GTX 10.

Quand la bulle a éclaté il y avait un processus de normalisation très lent qui n’a jamais été pleinement satisfaisant en raison de la réticence des détaillants et des fournisseurs à baisser les prix. Nous avons eu l’occasion de le voir dans plusieurs articles, même si je pense que c’était l’un des plus intéressants, car il reflète le prix de lancement, le prix moyen dû à l’inflation qui a provoqué cette bulle et un principe de prix normalisés.

À l’heure actuelle, la valeur d’Ethereum n’est pas au même niveau qu’à l’époque, mais elle continue de générer un grand intérêt pour une raison très simple: il est toujours rentable de le miner, et avec le RTX 3080, cette rentabilité a considérablement augmenté. J’espère que nous ne nous retrouverons pas dans la situation dans laquelle nous vivions il y a quelques années, avec une demande ridiculement élevée pour les cartes graphiques et des prix de vente absurdes qui étaient deux fois le prix recommandé par le fabricant.

Si cela devait se produire, le salut de l’utilisateur sera sans aucun doute à nouveau le marché de l’occasion et les modèles de la génération précédente.