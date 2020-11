Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / Couverture / Instagram / Discord

Au début de l’année, il y avait beaucoup de spéculations sur une possible arrivée d’une version de Bloodborne pour PC. Finalement cela est mort et on n’en savait pas plus, même si maintenant tout est de retour sur les rails, mais pas seulement sur PC puisque cela viendrait aussi à PS5 comme un Remasterisé. Cela a été annoncé par un tweet supprimé de Gaming Leaks & Rumors.

Le tweet supprimé

La source du tweet original que nous pouvons voir est Anton Logvinov, qui a déjà divulgué que Horizon Zero Dawn arrive sur PC (et c’est devenu réalité). Également Bloodborne est disponible sur PS5 comme rétrocompatible, bien que cela fonctionne à un 30 FPS fixe. Maintenant, nous pouvons atteindre le 60 FPS en 4K dans cette nouvelle version de Bloodborne. Cette nouvelle version serait annoncée en décembre.

Pour PC Bloodborne viendrait grossir les rangs (et les coffres) de Magasin de jeux épiques et il satisfera enfin le désir des joueurs PC qui n’ont jamais pu essayer Bloodborne car ils n’ont pas de PS4. Que Sony continue de publier ses exclusivités sur PC est l’une des meilleures décisions que la société puisse prendre après la première réussie de Horizon Zero Dawn sur PC.

