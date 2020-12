Les enfants de Goku et Vegeta sont-ils aussi puissants que leurs parents?

Comme on le sait, le La race Saiyan était presque éteinte par le redoutable Frieza, seuls quelques guerriers de la planète Vegeta ont survécu, et deux de ces guerriers sont connus comme: Goku et Vegeta. Ces Saiyans de sang pur puissants et talentueux ont pu sauvez votre race de l’extinction grâce à vos enfants.

Cependant, au fil du temps, il a été débattu de savoir si les enfants de Goku et Vegeta sont aussi puissants voire bien plus que leurs parents. Eh bien, la réponse à cette question pourrait être vue dans la saga Dragon Ball Z, quand Gohan a juste quelques années se termine presque complètement par Antagoniste cellulaire.

D’autre part, Les troncs du futur a complètement éliminé Freeza, et les faits saillants étaient Goten et malles qui pourrait se transformer en Super Saiyan avec peu d’effort.

Les Saiyans sont tout aussi puissants que leurs enfants dans Dragon Ball

Il est clair que les Saiyans hybrides sont tout aussi puissants qu’un sang pur, mais la grande différence qu’ils présentent est que Goku et Vegeta étant de race pure, leur instinct de guerrier fait Entraînez votre corps constamment pour augmenter votre puissance. Au contraire, les enfants de ces guerriers étant à moitié humains ils n’ont pas tellement d’affinité pour être plus puissant.

