Il y a quelques semaines, nous avons vu Samsung mettre à jour le Galaxy S7 … quatre ans après son lancement. Et si ce temps peut paraître excessif, c’est désormais le Samsung Galaxy S6 (inclut le S6 “juste”, le S6 Edge et le S6 Edge +) et le Galaxy Note 5, qui reçoivent à nouveau une nouvelle mise à jour. Oui ça fait cinq ans qu’ils ont été libérés.

Une nouvelle qui peut sûrement surprendre de nombreux utilisateurs qui ne s’attendaient pas à le faire remettre à jour vos anciens terminaux qui restent sûrement parfaitement fonctionnels. Il faut se rappeler que pour les deux gammes, la dernière mise à jour est arrivée en 2018.

Cinq ans plus tard, ils sont à nouveau mis à jour

Plus de deux ans sans mise à jour minimale et du coup une nouvelle mise à jour. Dans le cas du Galaxy Note 5, un modèle qui n’a pas été officiellement vendu en Espagne, le correctif arrive avec la version de firmware N920SKSS2DTJ2 et le déploiement a commencé en Corée du Sud, pays d’origine du terminal.

Dans la gamme Galaxy S6, qui comprend les Galaxy S6, S6 Edge et S6 Edge +, la version de firmware G92 * FXXS6ETI6 a commencé à être déployée. Une famille qui est resté avec Android Nougat comme système d’exploitation.

Le Galaxy Note 5 est actuellement avec le correctif de sécurité d’août 2018, tandis que la gamme S6 a le correctif de sécurité de juin 2018. Et comme prévu, cette nouvelle mise à jour ne fournit pas de changement de version d’Android ni de nouveaux ajouts.

Une seule mention est faite dans le changelog amélioration de la sécurité et optimisation des performances du système. Et il est fort probable qu’ils aient été déployés pour corriger et couvrir toute faille de sécurité découverte.

Espérons que la nouvelle mise à jour de sécurité atteindre progressivement les marchés dans lequel les deux téléphones ont été officiellement en vente. Si vous avez un Samsung Galaxy S6 dans l’une de ses variantes ou un Galaxy Note 5, vous pouvez vérifier les mises à jour de votre téléphone pour voir s’il est disponible.

Via | Tizenhelp

Partager Les Samsung Galaxy S6 et Galaxy Note 5 sont à nouveau mis à jour cinq ans après leur lancement