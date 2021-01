Samsung a annoncé que deux fonctionnalités vedettes de ses derniers appareils portables, la Samsung Galaxy Watch 3 et la Samsung Galaxy Active 2, arrivera enfin en Espagne: l’enregistrement de la pression artérielle et l’électrocardiogramme, après avoir reçu l’approbation européenne qui lui permet d’être activé dans 28 pays de l’UE, en plus du Chili, de l’Indonésie et des Émirats arabes unis.

La Samsung Galaxy Watch Active 2 a été lancée en août 2019 et la Samsung Galaxy Watch 3, un an plus tard, avec la promesse de dossiers de santé avancés tels que la détection des chutes, la VO2Max, l’ECG ou la pression artérielle, bien qu’avec un gros inconvénient.: Ces fonctions ne venait pas de l’usine. Deux d’entre eux ont déjà, au moins, une date estimée pour atteindre les bracelets des utilisateurs: du 4 février.

L’ECG et la tension artérielle prennent enfin fin

Après avoir reçu la certification de conformité européenne en décembre de l’année dernière, Samsung est en mesure de proposer Samsung Health Monitor et ses fonctions avancées de dossier de santé. dans 28 pays européens, dont l’Espagne.

Jusqu’à maintenant, n’était disponible qu’en Corée du Sud. En plus des nouveaux pays européens, les utilisateurs de trois autres pays pourront bientôt utiliser l’électrocardiogramme et l’enregistrement de la pression artérielle. Voici la liste totale des pays pris en charge:

Espagne

Corée du sud

L’Autriche

Belgique

Bulgarie

Croatie

République tchèque

Danemark

Estonie

Finlande

France

Allemagne

Grèce

Hongrie

Islande

Irlande

Italie

Lettonie

Lituanie

Pays Bas

Norvège

Pologne

le Portugal

Roumanie

Slovaquie

Slovénie

Suède

Suisse

Royaume-Uni

Chili

Indonésie

Émirats Arabes

Pour enregistrement de la pression artérielle, il faudra d’abord calibrer le résultat à l’aide d’un compteur traditionnel. La Samsung Galaxy Watch 3 et la Watch Active 2 utilisent le capteur de fréquence cardiaque inclus, utilisant le précalibrage pour estimer la pression grâce à l’analyse des ondes de pouls.

Quant à électrocardiogrammeLa Samsung Galaxy Watch 3 et la Samsung Galaxy Watch Active 2 disposent d’un capteur exclusif et aucun étalonnage préalable n’est nécessaire. Au lieu de cela, le processus consiste à ouvrir le moniteur Samsung Healh et à démarrer la mesure, assis et avec la montre bien ajustée à votre poignet.

Samsung a annoncé que l’ECG et la surveillance de la pression artérielle Il sera disponible progressivement à partir du 4 février 2021, dans les pays pris en charge et via l’application Samsung Health Monitor.

Plus d’informations | Samsung