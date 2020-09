Les schémas de conception présumés d’un iPad mis à jour avec un écran de 10,8 pouces ont été partagés par 91Mobiles.

Les schémas montreraient un ‌iPad‌ avec un écran de 10,8 pouces. Cela est en corrélation avec un précédent rapport de l’analyste de la chaîne d’approvisionnement Ming-Chi Kuo, qui indiquait qu’Apple prévoyait de lancer un nouvel ‌iPad‌ de 10,8 pouces au second semestre 2020.

Bien que 91Mobiles prétende que les schémas sont pour un ‌iPad‌ de huitième génération à faible coût, il est également possible que l’appareil représenté soit en fait un ‌iPad‌ Air 4.

Plus tôt cette semaine, des photos auraient montré un manuel divulgué pour l’iPad‌ Air 4, et l’‌iPad‌ de ce manuel divulgué semble identique à l’appareil dans ces schémas. Le rapport de Ming Chi-Kuo n’a pas non plus précisé si le modèle ‌iPad‌ de 10,8 pouces serait une nouvelle version de l’iPad‌ de 10,2 pouces ou de l’iPad‌ Air de 10,5 pouces, et il semble que des fuites sur les deux iPad aient pu être confondues.

Les schémas suggèrent que l’iPad inédit doit avoir deux haut-parleurs, quatre microphones et un port USB-C. L’arrière de l’appareil montre une seule caméra avec un flash LED et un connecteur intelligent magnétique. Le placement de ce connecteur intelligent renforce les rumeurs précédentes selon lesquelles l’accessoire Magic Keyboard sera pris en charge par de nouveaux modèles d’iPad.

91Mobiles affirme que cet ‌iPad‌ aura Face ID, mais cela semble peu probable étant donné les rumeurs selon lesquelles ‌iPad‌ Air 4 aurait un capteur Touch ID sur le bouton d’alimentation au lieu de Face ID.

Les images indiquent que l’appareil ressemblera à l’iPad Pro, avec des lunettes plus fines et des bords carrés. Une configuration à quatre haut-parleurs stéréo et deux caméras seraient réservées à l’iPad Pro. Si cet appareil est bien l’iPad à faible coût, les schémas indiqueraient qu’Apple cherche à consolider le langage de conception à travers la gamme d’iPad. Il est également possible que les ‌iPad‌ et ‌iPad‌ Air 4 à bas prix partagent le même design, d’où la confusion des fuites, mais diffèrent en termes de composants internes.

Le nouvel iPad‌ devrait être lancé dès le mois prochain. Apple a déposé cette semaine une longue liste de modèles d’iPad et d’Apple Watch inédits dans une base de données eurasienne, signalant que de nouveaux appareils sont à l’horizon. Selon Jon Prosser, Apple prévoit d’introduire au moins quelques nouveaux modèles iPad‌ et ‌Apple Watch‌ via un communiqué de presse en septembre, suivis de nouveaux iPhones lors d’un événement en octobre.