Si vous appréciez les jeux vidéo depuis longtemps et que vous avez également des contacts avec d’autres joueurs, vous connaissez sûrement le débat sur la préférence que certains joueurs ont pour inverser l’axe des leviers ou peut-être même utiliser pour inverser les commandes. Cela pourrait se résumer à l’accessibilité et aux préférences de chaque acteur; Cependant, les joueurs essaient depuis des années de comprendre ce qui fait que certaines personnes jouent de manière conventionnelle, tandis que d’autres choisissent d’inverser les contrôles. Cela a attiré l’attention des scientifiques, qui travaillent déjà à en trouver la raison.

Au cas où vous ne le sauriez pas, nous vous expliquons qu’il y a beaucoup de gens qui choisissent d’inverser l’axe du levier qui contrôle la plage de vision des jeux (le bon) afin que lors du déplacement vers le haut de la caméra dans le jeu descendre et vice versa. Bien que ce ne soit pas l’option par défaut, il est de plus en plus courant pour les jeux d’inclure cette option et non seulement l’axe des y, mais aussi l’axe des x.

La raison exacte pour laquelle certains joueurs inversent les commandes n’est pas connue

Cela a suscité de nombreuses discussions et débats sur les raisons pour lesquelles les joueurs choisissent de faire ce mod (ou de les laisser de manière normale). Certaines personnes soutiennent que l’inversion des commandes est la seule façon appropriée de naviguer dans un monde virtuel, tandis que d’autres indiquent curieusement le contraire, ce qui explique une dichotomie importante liée à la perception et à la façon de contrôler un jeu vidéo.

Les arguments n’ont jamais été convaincants ni d’un côté ni de l’autre, mais il pourrait y avoir plus de lumière sur ce débat sous peu, car, comme le rapporte The Guardian, deux scientifiques de l’Université Brunel à Londres ont lancé un étude exploratoire pour trouver les raisons de l’inversion des contrôles.

Cette étude est dirigée par le Dr Jennifer Corbett et le Dr Jaap Munneke, qui possèdent des connaissances approfondies en sciences de la vision et en neurosciences cognitives. Avec le soutien de 7 étudiants en psychologie, ils mèneront des expériences comportementales à distance sur des joueurs de 18 à 35 ans.

L’inversion des contrôles serait liée à la perception visuelle et au comportement moteur

Les scientifiques ont clairement indiqué qu’ils n’essayaient pas de trouver une bonne ou une mauvaise réponse, mais plutôt de découvrir pourquoi les gens contrôlaient les choses virtuelles différemment. L’expérience consistera à “mesurer la rapidité avec laquelle les gens peuvent faire pivoter mentalement des formes et dans quelle mesure ils dépendent de différents indices et corps contextuels lorsqu’ils émettent des jugements spatiaux”. A cela s’ajouteront des questionnaires sur les habitudes de jeu de chaque joueur.

Selon Corbett, la différence entre les joueurs qui préfèrent jouer de manière conventionnelle et ceux qui inversent l’axe du bâton a à voir avec les informations visuelles (ce que l’on voit dans le jeu) et le comportement moteur (l’utilisation du contrôle pour contrôler ce que vous voyez), et cela varie d’une personne à l’autre. Le scientifique mentionne également que les résultats pourraient aider les développeurs dans la section de contrôle de leurs jeux, et même atteindre des applications réelles, telles que la maximisation des performances des pilotes en utilisant de vraies consoles de vol.

«Il y a un énorme fossé dans nos connaissances sur la façon dont notre perception visuelle dépend fortement du reste de cette vaste majorité d’informations sensorielles. Être capable de prédire comment une personne interagira dans un certain environnement ou contexte peut conduire à des progrès technologiques monumentaux », a déclaré Corbett.

Quel type de joueur êtes-vous, celui qui renverse les leviers ou non? Pourquoi l’investissez-vous ou pourquoi préférez-vous ne pas le faire? Dites le nous dans les commentaires.

Puisque nous parlons de la convergence de la science et des jeux vidéo, nous vous informons qu’un projet va démarrer prochainement auquel vous pourrez participer et aider les scientifiques avec la puissance de votre ordinateur lorsque vous ne l’utilisez pas.

