Les scientifiques ont utilisé des données d’ondes gravitationnelles pour détecter la fusion de deux petits trous noirs et la formation d’un plus grand.

Le plus grand trou noir est toujours plus petit qu’un trou noir supermassif, mais il est plus grand que n’importe quel trou noir «standard».

Ce nouveau type de trou noir, appelé «trou noir de masse intermédiaire», est le premier du genre détecté par l’homme.

Bien qu’ils n’aient pu en capturer une image que récemment, les scientifiques en savent beaucoup sur les trous noirs. Les objets incroyablement denses aspirent tout ce qui se rapproche trop, et ils sont la pièce maîtresse de la plupart des galaxies, du moins selon les astronomes.

Nous savons également qu’il existe deux variétés de trous noirs, la version standard (plus petite) serait quelque part entre 5 et 100 fois plus massive que notre Soleil. L’autre version, le trou noir supermassif, est plus de 1000 fois plus massive que notre Soleil. Mais qu’y a-t-il au milieu? Les scientifiques l’ont peut-être enfin compris.

Le soi-disant «trou noir de masse intermédiaire» a longtemps échappé aux astronomes. Ils savaient que de tels trous noirs devaient exister quelque part, mais en trouver un s’est avéré être un défi incroyable. Maintenant, alors qu’ils assistent à la fusion de deux trous noirs à plusieurs milliards d’années-lumière, les chercheurs pensent qu’ils ont repéré un trou noir de masse intermédiaire en train de naître.

En utilisant les données d’un trio d’observatoires ici sur Terre, les chercheurs ont détecté ce qui semble être deux trous noirs avec des masses d’environ 85 et 66 fois celle de la Terre. Ces deux trous noirs sont relativement petits, relativement parlant, mais lors de leur fusion, ils ont formé un trou noir qui se situe entre les variétés standard et supermassives.

Les observations ont été faites à l’aide d’ondes gravitationnelles qui ont mis 7 milliards d’années à atteindre la Terre. C’est une distance incroyable et, comme vous vous en doutez, les scientifiques qui ont fait la découverte sont très enthousiastes à ce sujet.

«Dès le début, ce signal, qui ne dure qu’un dixième de seconde, nous a mis au défi d’identifier son origine», a déclaré Alessandra Buonanno, co-auteur de l’ouvrage, dans un communiqué. «Mais, malgré sa courte durée, nous avons pu faire correspondre le signal à celui attendu des fusions de trous noirs, comme le prédit la théorie de la relativité générale d’Einstein, et nous avons réalisé que nous avions assisté, pour la première fois, à la naissance d’un intermédiaire. -masse de trou noir d’un parent trou noir qui est probablement né d’une fusion binaire antérieure.

C’est un truc assez sauvage, et il reste encore beaucoup de questions à répondre. Le plus important d’entre eux est la raison pour laquelle les trous noirs de masse intermédiaire semblent être si rares dans l’espace. Le soi-disant «désert des trous noirs» entre les trous noirs plus petits et supermassifs est assez vide, et les chercheurs aimeraient comprendre pourquoi. Une théorie est qu’une fois que les trous noirs atteignent une certaine taille, ils commencent à engloutir plus de matière à un rythme beaucoup plus rapide, devenant très rapidement des trous noirs supermassifs. Mais pour l’instant, cette explication reste une supposition éclairée.

