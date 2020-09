Les chercheurs ont conclu qu’un supplément de L-cystéine peut réduire considérablement les symptômes de la gueule de bois chez ceux qui le prennent en buvant.

Des réductions significatives de l’anxiété, du stress, des maux de tête et des nausées ont été signalées chez ceux qui prenaient le supplément par rapport au groupe placebo.

Le supplément peut être acheté à peu près n’importe où, mais la sécurité et l’efficacité pour une utilisation à long terme n’ont pas été établies.

La plupart d’entre nous savent ce que ça fait de se réveiller après une nuit tardive à boire un peu trop de boissons alcoolisées. Cela peut être un mal de tête, de la léthargie, de l’anxiété ou même des nausées et des vomissements, mais la plupart d’entre nous ont été là à un moment ou à un autre. Nous avons tendance à développer nos propres stratégies pour faire face à ce sentiment horrible – comme boire de l’aspirine avec du Gatorade – mais des chercheurs de l’Université d’Helsinki en partenariat avec l’Université de Finlande orientale ont peut-être trouvé le «remède» à la maladie.

L’étude, qui obligeait les scientifiques à rassembler tout un tas de gens prêts à se saouler gratuitement (je parie que c’était difficile), a été publiée dans la revue Alcohol and Alcoholism.

L’étude portait sur l’acide aminé L-cystéine et sa capacité (ou son incapacité) à atténuer les effets d’une mauvaise gueule de bois.

«Les symptômes de la gueule de bois liés à l’alcool: les nausées, les maux de tête, le stress et l’anxiété causent un nombre considérable de problèmes de santé et de pertes économiques dans le monde», écrivent les chercheurs. «Beaucoup de ces effets nocifs sont produits par l’alcool et son métabolite, l’acétaldéhyde, qui est également un ingrédient courant dans les boissons alcoolisées. Le but de la présente étude est d’étudier l’effet de l’acide aminé L-cystéine sur les séquelles liées à l’alcool / acétaldéhyde. »

Les sujets qui ont participé à l’étude ont reçu une concoction spéciale de jus de canneberge (ew) et de Koskenkorva, une liqueur finlandaise. Ils ont chacun passé trois heures à boire et la concentration d’alcool dans les boissons était d’environ 10%. Une fois que les sujets étaient «clairement intoxiqués», les chercheurs leur ont donné l’une des trois pilules. Le premier était un placebo, tandis que les deuxième et troisième pilules étaient des comprimés contenant 600 mg ou 1 200 mg de L-cystéine.

Lorsque les sujets se sont réveillés le lendemain matin, ils ont reçu une enquête pour évaluer leur gravité globale de la gueule de bois. Le questionnaire posait des questions sur les sentiments de nausée, de stress, d’anxiété et de maux de tête. Les résultats étaient intéressants et quelque peu inattendus.

Selon la pilule que les volontaires recevaient, ils présentaient divers degrés de symptômes de la gueule de bois. Le groupe placebo a évidemment souffert le plus (malchanceux!) Tandis que le groupe qui a ingéré le comprimé de 600 mg avait diminué les sentiments d’anxiété et de stress, et ceux qui ont consommé le comprimé de 1200 mg avaient des maux de tête et des nausées significativement moins sévères, au point que certains avaient aucun symptôme.

«La L-cystéine réduirait le besoin de boire le lendemain avec pas ou moins de symptômes de gueule de bois: nausées, maux de tête, stress et anxiété», ont conclu les chercheurs. «Dans l’ensemble, ces effets de la L-cystéine sont uniques et semblent avoir un avenir dans la prévention ou le soulagement de ces symptômes nocifs ainsi que dans la réduction du risque de dépendance à l’alcool.»

La L-cystéine peut être achetée sous forme de supplément, bien que l’on sache à quel point elle est sûre pour une utilisation à long terme ou à des doses particulièrement élevées. Cette étude a certainement produit des résultats intéressants, mais je pense qu’il est prudent de dire que vous ne devriez pas faire le plein et commencer à en faire une partie de votre rituel du week-end.

