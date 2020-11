Les secrets de la jungle, nouveau film Pokémon

The Pokémon Company a publié le première bande-annonce espagnole du film Pokémon: Coco, qui en Espagne recevra le nom de Les secrets de la jungle. Contrairement aux dernières adaptations de films anciens comme Pokémon: Je te choisis! o Mewtwo Strikes Back: Evolution, ce nouveau film raconte une histoire originale dans laquelle Ash, accompagné de son Pikachu, ne tarde pas à rencontrer un garçon dans la forêt qui se dit que son nom est Coco.

Dans la bande-annonce du film avec des conseils pour Tarzan montré à Noix de coco vivre avec les Pokémon dans la forêt comme un de plus. Malheureusement, la forêt est attaquée, donc les Pokémon sont en danger et ont besoin de l’aide de Coco. Avec la présence de Équipe Rocket entre les deux et Coco en danger, Zarude, le nouveau Pokémon légendaire de la saga, vient à leur secours en ayant une relation possible comme celle d’un père et d’un fils. Ce Pokémon est actuellement en pleine distribution en Espagne.

Le film Pokémon: Les secrets de la jungle sortira en Espagne en 2021.

