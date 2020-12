“ The Mandalorian ” en tête de la liste des séries les plus piratées de 2020 compilées par TorrentFreak. La série Disney + met fin à l’ère de Game of Thrones, l’exclusivité HBO est devenue l’un des incontournables de la nouvelle ère du streaming et qui avait dominé cette statistique au cours des sept dernières années consécutives.

Les données TorrentFreak incluent uniquement les statistiques des trackers publics BitTorrent, donc cela peut être très loin de la réalité du piratage des médias. Selon les données de trafic des saisons précédentes collectées par la société horlogère spécialisée dans le piratage MUSO, les téléchargements de torrent ne représentent qu’une petite fraction du total, plus de dix pour cent.

La plupart du trafic pirate est généré par services de streaming non autorisés. En outre, les données excluent les plates-formes telles que Usenet et des pays comme la Chine qui ont le plus haut niveau de piratage, de sorte que le volume total de contenu piraté serait beaucoup plus élevé.

Série la plus piratée de 2020 The Mandalorian The Boys Westworld Vikings Star Trek: Picard Rick et Morty The Walking Dead The Outsider Arrow The Flash

La liste semble assez réelle, même si nous le répétons, ce qui bouge sur les réseaux torrent est une partie minime du contenu piraté total. Les raisons sont les habituelles, de l’utilisateur qui ne paie absolument aucun service et des hacks à licencier, à celui qui paierait, mais vous n’avez pas accès depuis la région où vous habitez. Ou le contenu que vous souhaitez n’est pas inclus dans le service que le fournisseur propose pour chaque pays et qui varie généralement.

Prenons par exemple la série en tête de liste, «The Mandalorian», qui n’est pas sortie au même moment dans le monde et de nombreux fans de la saga Star Wars n’ont pas résisté à la tentation de la télécharger par des méthodes alternatives.

En outre, chaque année, le nombre de services de streaming disponibles et le budget du consommateur ne suffit pas pour pouvoir couvrir les frais d’abonnement. Et pas seulement pour la section séries et films. Ce modèle de distribution de contenu engagé dans le streaming, le cloud et le numérique, est venu pour durer et atteint la musique (Spotify…) ou les logiciels (Office 365, Adobe Cloud…). Si l’on ajoute ce qui vient des jeux (Stadia, xCloud …) et les services des studios de jeux eux-mêmes, il est impossible de se tenir au courant.