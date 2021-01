Par Rodolfo León 0 COMMENTAIRES 20/01/2021 13:44

Hitman 3 est déjà disponible dans le monde entier, et inévitablement, les serveurs de IO Interactive Ils sont très occupés. Le jeu comprend une fonctionnalité qui vous permet de transférer votre progression depuis Hitman 2 à ce nouvel opus, mais le site Web de ses développeurs semble s’être effondré.

«Nous y sommes déjà. HITMAN 3 a déjà fait ses débuts et tout le monde veut y jouer en même temps. Nous travaillons et nous aurons tout le monde dans le jeu, avec leurs progrès, dès que possible. “

Nous nous en occupons. HITMAN 3 est arrivé et tout le monde veut jouer à la fois. Nous suivons et aurons tout le monde dans le jeu, avec leurs progrès dès que possible. ❤ pic.twitter.com/Te7K8pRPyj – IO Interactive (@IOInteractive) 20 janvier 2021

La société a annoncé qu’elle surveillait déjà ces problèmes et, heureusement, elle travaillait déjà sur une solution. C’est évidemment une situation très frustrante, mais il faut juste être patient.Hitman 3 est maintenant disponible pour PS5, Xbox Series X / S, PS4, Xbox One et PC. À qui Atomix Nous l’avons déjà examiné et vous pouvez voir ici nos impressions.

La source: IO Interactive

Square Enix enregistre “Ever Crisis” et “The First Soldier” en Europe et au Canada

Rodolfo Léon

Editeur chez atomix.vg Gamer, cinéphile et amateur de culture pop.