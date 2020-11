Par Rodolfo León 0 COMMENTAIRES 11/03/2020 19:26

Divertissement interactif Warner Bros. prévoyez d’arrêter les serveurs pour Terre du Milieu: Ombre du Mordor Plus tard cette année. En conséquence, les fonctionnalités en ligne du titre deviendront également inactives, vous empêchant d’obtenir le trophée Platine pour le jeu en PS4. Plus précisément, ce sera le 31 décembre lorsque les serveurs prendront fin.

Selon la page officielle du jeu sur le PlayStation Store, Certaines fonctionnalités en ligne seront bientôt interrompues. La liste complète des éléments qui seront affectés est la suivante:

– La forge Nemesis ne sera plus disponible. Les joueurs ne pourront pas transférer leur ennemi de Shadow of Mordor vers Shadow of War.

– Les missions Vendetta et les classements ne seront plus disponibles.

– WBPlay ne sera pas disponible non plus, mais les runes épiques Orc Hunter et Gravewalker seront automatiquement ajoutées à tous les joueurs.

Les missions de Vendetta sont ce qui empêchera les joueurs de tout Trophées ou réalisations, car il est nécessaire d’en compléter un certain nombre.

