Début décembre dernier, l’association Bluetooth SIG a publié le premier projet de la nouvelle spécification Service de notification d’exposition portable, dans notre langue les notifications d’exposition au COVID-19 dans les appareils portables.

Cela signifie que nous pourrons bientôt suivre l’exposition au COVID-19 directement à partir de notre bracelet ou montre intelligente et pas seulement via mobile, et Google a commencé à mettre en œuvre cette prise en charge dans Android.

Notifications d’exposition sur les appareils portables

Version 20.50.14 des services Google Play masquer les références au nouveau suivi d’exposition dans leur code source via d’autres appareils Bluetooth.

Les chaînes de texte font référence à la synchronisation de notre mobile avec un portable compatible et à ce que le le téléphone utilisera cet appareil pour collecter et partager en toute sécurité des identifiants aléatoires avec d’autres appareils à proximité.

Cela signifie qu’avec les notifications d’exposition COVID-19 activées, nous pouvons laisser le téléphone portable à la maison ou au guichet au travail ou à la salle de sport et continuer à effectuer un suivi de l’exposition avec notre bracelet ou notre montre. Lorsque le portable est synchronisé avec le mobile, il peut nous avertir si nous avons été exposés. Donc, si nous ne transportons pas le mobile avec nous, nous n’arrêterons pas de suivre notre exposition.

Wear OS et d’autres appareils devraient prendre en charge les nouvelles notifications d’exposition dans les mois à venir. Plus de 130 entreprises partenaires de l’association Bluetooth travaillent pour les rendre disponibles dans les plus brefs délais.

Via | Développeurs XDA

