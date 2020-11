De l’appartement de Monica et Rachel à Central Perk, représenté avec beaucoup de détails.

Si vous êtes un de ces fans de copains Qui n’arrête jamais de dire à quel point ils aiment la série, qui ne peuvent pas passer plus de quelques mois sans revoir toutes ses saisons, cette création de Les Sims 4 est tout ce que vous recherchez. Grâce à Twitter, la créatrice de contenu Yanina Chiesa a montré son travail: une recréation du L’appartement de Monica et Rachel et l’appartement de Joey et Chandler dans le jeu Electronic Arts.

Et ce n’est pas une simple imitation, mais une reconstruction précise au millimètre, qui recrée chaque élément et chaque meuble dans ces scénarios Avec chaque petit détail Avec cela, vous n’en avez pas assez? Eh bien, ne vous inquiétez pas, Chiesa a également représenté le mythique Central Perk, pour que vos Sims aient un endroit pour prendre un café au calme pendant qu’ils parlent de leurs affaires et découvrent les mésaventures de Ross, ou de quiconque est son équivalent dans ce monde, bien sûr.

Un travail des plus curieux pour les fans de cette série télévisée bien connue. Nous vous rappelons que Les Sims 4 dépasse déjà les 30 millions de jeux vendus dans toute sa vie, et que cette année il a reçu plusieurs contenus d’extension. Des nouvelles telles que l’extension Ecological Life pour prendre soin de l’environnement, ou le dernier pack Star Wars Journey to Batuu avec du contenu de la saga spatiale. Cependant, si vous n’avez pas encore essayé cet opus, malgré son âge, voici l’analyse des Sims 4.

En savoir plus: Les Sims 4, séries télévisées et jeux vidéo et mods.

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,'script','https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init','1856413241239828'); fbq('track','PageView');