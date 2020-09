La prochaine génération de consoles approche à grands pas. le Xbox Series X et son homologue moins puissant, la sortie de la Xbox Series S le 10 novembre, et le PlayStation 5 sera probablement lancé vers cette date également. Les joueurs et les éditeurs se préparent avec de nombreux jeux actuels et inter-générations qui bénéficient de mises à niveau gratuites pour la prochaine génération. Cependant, certains développeurs et éditeurs vont à l’encontre de cette tendance, obligeant les joueurs à payer un supplément s’ils veulent jouer à un jeu qu’ils possèdent déjà sur la prochaine génération de consoles.

Depuis que NBA 2K21 a révélé que cela coûterait 10 $ de plus sur les consoles de nouvelle génération, le débat sur le prix des consoles de nouvelle génération est endémique. Alors que 70 $ pour les jeux de prochaine génération semblent inévitables, de nombreux éditeurs ont refusé de commenter le prix de leurs jeux, il est donc difficile de savoir exactement combien coûteront les jeux de nouvelle génération. La confusion continue de monter alors que de plus en plus d’éditeurs annoncent des mises à niveau gratuites pour leurs jeux vers la prochaine génération, certains ayant plus de stipulations que d’autres. Certains jeux, comme le très attendu Cyberpunk 2077, offriront des mises à niveau gratuites à tous les joueurs qui achètent la version actuelle, tandis que d’autres, comme Madden NFL 21, proposeront des mises à niveau gratuites, mais uniquement pour une certaine période. En plus de ces différentes offres de mise à niveau gratuite, il y a quelques valeurs aberrantes qui facturent les mises à niveau, et cela devient coûteux.

Activision a annoncé que Call of Duty Black Ops Cold War suivra les traces de NBA 2K21 et coûtera 70 $ pour les itérations de nouvelle génération. En tant que tel, les consommateurs devront payer des frais de 10 $ s’ils souhaitent mettre à niveau leur version actuelle. Cela est possible pour les utilisateurs Xbox et PlayStation, mais les joueurs ne peuvent mettre à niveau que la version numérique de la Xbox One, tandis que les copies physiques et numériques peuvent être mises à niveau sur la PlayStation 4. Une autre mise en garde est que la mise à niveau doit rester dans la même famille de consoles, ce qui signifie que les joueurs ne peuvent pas acheter une copie numérique Xbox One et passer à une copie numérique PS5. Bien que ce système de mise à niveau semble exploiteur par rapport aux offres d’autres éditeurs, au moins Black Ops Cold War est rétrocompatible afin que les joueurs, s’ils le souhaitent, puissent lire leur copie de la génération actuelle sur la console de nouvelle génération. En outre, le prix de la mise à niveau correspond parfaitement au coût d’achat d’une nouvelle copie du jeu sur une console de nouvelle génération. Comparé aux jeux 2K et 505, Activision semble généreux.

Comme mentionné précédemment, NBA 2K21 a commencé la controverse lorsque 2K a annoncé le prix de 70 $ pour les versions de nouvelle génération ainsi que le prix élevé pour mettre à niveau le jeu. Contrairement à COD Black Ops Cold War, il n’y a pas d’option pour mettre à niveau une version standard de la génération actuelle de NBA 2K21 vers la prochaine génération. Afin d’éviter de doubler le jeu, les joueurs doivent acheter l’édition Mamba Forever à 100 $ de NBA 2K21, qui coûte 40 $ de plus que l’édition standard.

Le troisième jeu, et le plus controversé, qui oblige les joueurs à payer pour une mise à niveau de nouvelle génération est Control 505 Games. Pour jouer à Control sur la prochaine génération, les joueurs doivent soit acheter une nouvelle copie lors de son lancement sur la PS5 et la Xbox Series X, soit acheter l’édition Ultimate du jeu, qui coûte 40 $. Même si quelqu’un possède le jeu de base et tout le contenu DLC fourni avec l’édition ultime, il doit toujours payer le prix total pour jouer sur les consoles de nouvelle génération. 505 Games a affirmé que c’était le seul moyen possible de mettre à niveau le jeu, affirmant que puisque la version de nouvelle génération est l’édition ultime, seule l’édition ultime peut être mise à niveau. Cependant, les déclarations de 505 Games ont été récemment contredites en raison d’un problème qui a poussé de nombreux joueurs PS4 à passer gratuitement à l’édition ultime. Le service de paiement à la mise à niveau de Control semble inutile et entièrement motivé par la cupidité.

Bien que le comportement d’Activision, 2K et 505 Games soit décevant, au moins les joueurs peuvent se réconforter en sachant qu’un si grand nombre de leurs jeux préférés seront disponibles pour des mises à niveau gratuites sans aucune condition. Les joueurs peuvent s’attendre à jouer les plus grosses sorties de l’année tout de suite sur la génération actuelle sans craindre de devoir dépenser quoi que ce soit de plus lorsqu’ils décident finalement d’acheter une nouvelle console, que ce soit la Xbox Series X ou la PlayStation 5.

