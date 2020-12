Les pages Internet auxquelles nous accédons disposent de différentes méthodes pour connaître notre situation géographique. Par exemple, l’adresse IP de l’appareil leur donne des indices sur ces informations, sauf si nous utilisons un VPN. Non seulement cela, dans d’autres cas, ils obtiennent des données beaucoup plus précises. Par conséquent, dans cet article, nous voulons répondre à deux questions. D’une part, «peut sites Internet pour voir votre emplacement physique? ». Et à la confirmation immédiate à ce sujet, “comment pouvons-nous les empêcher de le faire?”

Que dit notre adresse IP aux sites Web?

C’est l’un des problèmes clés, étant donné que chaque fournisseur d’accès Internet nous fournit une adresse IP publique. Par conséquent, tous les appareils de notre réseau domestique partagent cette adresse IP.

Ainsi, lorsque nous nous connectons à un portail, ce site peut voir quelle est notre adresse IP, en connectant l’ordinateur à celui-ci et en fournissant ces détails sans aucune restriction. Les paquets sont ensuite transmis via des routeurs réseau et l’adresse IP de ces paquets indique aux routeurs où aller. Mais nous n’avons pas à nous inquiéter, les sites Web ne suivent pas notre emplacement exact.

Ce qu’ils font grâce à l’adresse IP, c’est de lier notre position avec une région ou une ville, ou un code postal. Cela les aide à nous montrer des publicités liées aux territoires où nous vivons.

Vous pouvez entrer des pages comme Keycdn, pour vérifier quels types de données les sites Web affichent.

Il y a même des cas où ces systèmes ne fonctionnent pas et nous sommes loin de là où nous sommes réellement.

Les sites Web peuvent demander votre emplacement précis

Cependant, en même temps, nous devons considérer que lorsque les sites Web veulent connaître notre emplacement avec une précision de 100%, ils nous demandent spécifiquement à ce sujet. Sans aller plus loin, les navigateurs Web modernes affichent une demande d’autorisation dans le genre de situations que nous décrivons.

Les sites Web météo, qui doivent connaître votre emplacement exact pour vous fournir un rapport de prévisions précis, en sont l’un des meilleurs exemples. Ou la livraison de nourriture et d’autres sites Web de commerce électronique.

N’oubliez pas que lorsque vous donnez cette autorisation à une page Internet, elle ne vous posera plus la question à chaque fois que vous entrez, mais elle vous placera là où vous êtes par défaut.

Google demande l’emplacement dans Chrome pour Windows 10

Comme nous l’avons dit, il est très probable que vous ayez déjà accordé ces autorisations aux sites Web concernant votre emplacement. Comment alors savoir à qui nous avons donné cette liberté? Eh bien, si vous utilisez Chrome pour naviguer, c’est très simple:

Ouvrez le navigateur Chrome Allez dans le menu, puis dans les paramètres, dans les paramètres du site Enfin, dans l’emplacement, vous verrez une liste de sites Web sous l’en-tête Autoriser. Ce sont ceux qui sont activés

Vous devriez également pouvoir voir une sorte d’indicateur de repère dans la barre d’adresse de Chrome lorsqu’un site Web a accédé à votre emplacement et que vous l’avez ouvert. D’autres navigateurs ont également des fonctions similaires, il vous suffit donc de rechercher la même section en fonction de celle que vous utilisez habituellement.

Comment les différentes équipes peuvent trouver notre emplacement

La manière dont les différents appareils peuvent trouver notre localisation dépend avant tout de leurs caractéristiques. Si vous utilisez un téléphone ou une tablette avec GPS intégré, cet élément se chargera de dire aux sites Web où vous vous trouvez. Cela se produit sur iPhone, iPad, Android et tablettes avec Windows 10.

Pendant ce temps, si vous utilisez un ordinateur, des services liés au WiFi apparaissent sur la scène. Lorsque nous recherchons des réseaux WiFi à proximité, et en fonction du niveau d’intensité de chacun d’eux, nous pouvons estimer notre emplacement si nous voulons que le portail en question le voie.

Et que se passe-t-il si nous utilisons un ordinateur connecté à un câble Ethernet, passant du WiFi? Vous ne serez alors pas en mesure de fournir un emplacement physique précis aux sites Web, mais uniquement de la ville ou de la région dans laquelle vous vous trouvez.

Informations de localisation par Big Data et références croisées

D’un autre côté, à l’heure actuelle, nous ne pouvons pas perdre de vue le fait que les sites Web et les réseaux publicitaires recoupent des données. Par conséquent, ils peuvent relier votre adresse IP à une adresse physique sans problème.

Par exemple, si vous avez plusieurs appareils connectés à votre réseau et tous avec la même adresse IP, ce qui est assez courant, tout site qui accède à l’emplacement de l’un d’entre eux l’associera à tous les autres.

Certes, nous ne savons pas combien d’entreprises pratiquent ces pratiques mais, compte tenu de la précision que la publicité Web a atteint à l’heure actuelle, nous pouvons supposer qu’il y en a plusieurs.

VPN, la clé pour cacher votre position

Si vous souhaitez vraiment masquer votre emplacement physique sur un site Web, vous pouvez utiliser un VPN pour atteindre des niveaux de confidentialité supplémentaires. N’oubliez pas que lorsque nous accédons à une page via un VPN, elle se connecte directement au serveur VPN et le serveur VPN se connecte au site Web en votre nom. Cela fonctionne comme un intermédiaire.

De cette façon, le site Web verra l’adresse IP du VPN, qui sera celle que vous décidez en fonction des options du programme. Mais le site ne saura pas quelle est votre véritable adresse IP, en l’appelant d’une manière ou d’une autre.

C’est l’explication de la raison pour laquelle vous pouvez regarder Netflix depuis les États-Unis en Espagne, en ignorant toutes les limitations et différences qui existent entre les différentes versions de ce service.

Quoi qu’il en soit, ne perdez pas de vue le fait que même en utilisant un VPN, vous pouvez donner accès à des sites Web pour leur faire connaître votre emplacement réel, si vous pensez que cela pourrait vous être utile à un moment donné.

Si vous avez aimé cet article et que vous souhaitez faire passer votre confidentialité au niveau supérieur, vous voudrez probablement savoir comment désactiver la localisation précise dans iOS 14 ou comment empêcher Google d’enregistrer l’historique de localisation. Grâce à ces astuces simples, vous pouvez dormir plus paisiblement chaque jour.

