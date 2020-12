Star Wars Knights of the Old Republic II, nom original du nouveau jeu mobile

Aspyr Media lancera le jeu RPG Star Wars Knights of the Old Republic II: Les Seigneurs Sith pour les appareils mobiles iOS et Android suivant 18 déc.. Le titre, développé par Obsidian Entertainment, se déroule cinq ans après les événements de Star Wars: Knights of the Old Republic, le jeu original de 2003. Maintenant, les seigneurs Sith ont chassé les Jedi au bord de l’extinction et ils sont sur le point d’écraser l’Ancienne République. Avec l’Ordre Jedi en ruines, le seul espoir de la République est un Jedi solitaire qui lutte pour renouer avec la Force. En tant que ce Jedi, les joueurs seront confrontés à la décision la plus terrible de la galaxie: suivre le côté de la lumière ou succomber à l’obscurité.

Dans Star Wars Knights of the Old Republic II: The Sith Lords, les joueurs doivent décider tout au long de l’histoire du jeu, de leur position du côté clair ou obscur de la Force. Les choix effectués affecteront le caractère du personnage, votre groupe et ceux qui peuvent rejoindre la mission. Parmi les personnages confirmés figurent HK-47, Canderous Ordo et Kreia.