Le marché des smartphones milieu de gamme est plus occupé que jamais. Les grands acteurs du secteur sont conscients de l’importance que ce secteur a acquise, et grâce à cela, nous avons vu arriver des modèles de plus en plus intéressants à des prix très compétitifs.

Par exemple, lui Redmi 10X 5G C’est l’un des Smartphones compatibles 5G plus puissants et moins chers que nous pouvons trouver dès maintenant, puisqu’il a un prix approximatif de 250 euros dans sa configuration de base, qui comprend 6 Go de RAM et 64 Go de capacité de stockage.

Ce grand nombre de fabricants et de modèles dans le secteur des smartphones milieu de gamme a eu des effets bénéfiques pour le consommateur, depuis a donné lieu à une compétition marquée et cela a forcé les grands à ajuster considérablement le rapport qualité-prix, même si malheureusement cela a également eu une conséquence négative, et c’est que nous avons une offre aussi large, c’est, en fin de compte, très compliqué.

Les smartphones milieu de gamme les plus puissants du moment

Lors du choix d’un smartphone de milieu de gamme, la plupart des utilisateurs accordent une attention particulière à sa puissance, c’est-à-dire aux performances brutes qu’un certain terminal est capable d’offrir. Il est compréhensible, après tout, ce type d’appareil Ils assemblent des SoC très variés dont les performances sont, au final, très différentes.

Avec le haut de gamme c’est beaucoup plus simple, puisque la plupart des bornes qui se positionnent à ce niveau sont limitées au montage le classique Snapdragon 865+, à quelques exceptions près, comme Samsung, qui dans certains cas utilise ses SoC Exynos 990, et Huawei, qui fait de même avec son SoC Kirin 990 5G.

Sur le marché des smartphones milieu de gamme, des solutions aussi variées que les SoC Snapdragon 710, Snapdragon 720, Snapdragon 730G, Snapdragon 765G-768G, le Série MediaTek Dimensity 7200 et 820, le Kirin 720-820 et le Kirin 985, ainsi que différents modèles de la gamme Samsung Exynos 9.

Grâce à cette explication simple, nous pouvons comprendre pourquoi il est si difficile de choisir entre différents smartphones de milieu de gamme si nous voulons donner la priorité à la puissance brute, bien que grâce à AnTuTu, nous l’avons un peu plus facile. Le test de performances bien connu a publié un top 10 qui comprend les smartphones de milieu de gamme les plus puissants qui existent aujourd’hui, et les résultats sont très intéressants.

Comme nous pouvons le voir dans le graphique ci-joint, MediaTek domine avec le Dimensity 820, un SoC doté d’un processeur à huit cœurs divisé en deux blocs, un processeur haute performance avec quatre cœurs Cortex-A76 à 2,6 GHz et un processeur basse consommation avec quatre cœurs Cortex-A55 à 2 GHz. Son GPU est un Mali-G57, intègre la connectivité 5G et dispose d’un APU 3.0 pour les charges de travail associées à l’intelligence artificielle.

Le reste du classement est dominé par les SoC Kirin 985 et Kirin 820. Il est curieux de voir à quel point la position du Snapdragon 768G et du Snapdragon 765G. Le premier est une version légèrement révisée du second, ce qui apporte une petite augmentation des fréquences, pas plus.