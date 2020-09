Le Pixel 5 de Google sera officiellement dévoilé le 30 septembre, mais la fiche technique complète a été révélée dans une fuite de WinFuture mardi cette semaine.

Selon la fuite, le Pixel 5 aura un écran OLED de 6 pouces, un processeur Snapdragon 765G, 8 Go de RAM, 128 Go de stockage et une batterie de 4080 mAh.

Le Pixel 5 devrait commencer à 699 $, soit 100 $ de moins que le Pixel 4 vendu au détail au lancement.

L’automne est officiellement là, et avec lui viennent certaines des plus grandes versions de smartphones de l’année. Apple devrait révéler sa gamme d’iPhone 12 le mois prochain, mais avant que le calendrier ne passe à octobre, Google organisera une vitrine matérielle virtuelle le 30 septembre pour détailler un certain nombre de nouveaux appareils, y compris le Pixel 5 et le Pixel 4a (5G).

Le Pixel 4a est déjà lancé, nous savons donc à quoi nous attendre du modèle 5G, mais grâce à une fuite complète de WinFuture mardi, le Pixel 5 a également été complètement gâté. Comme prévu, ce n’est pas le rival phare d’Apple ou de Samsung que nous avons pris l’habitude de voir de Google ces dernières années.

Selon WinFuture, le Pixel 5 comportera un écran OLED de 6 pouces avec une densité de pixels de 432ppi, un rapport hauteur / largeur de 19,5: 9 et un taux de rafraîchissement maximal de 90 Hz. Il n’y a pas de capteur d’empreintes digitales sous l’écran, car Google a choisi de s’en tenir au capteur monté à l’arrière. Le nouveau Pixel 5 est alimenté par un processeur Qualcomm Snapdragon 765G qui permettra la prise en charge de la 5G, 8 Go de RAM, 128 Go de stockage interne et une batterie à charge rapide de 4080 mAh.

Fuite de rendu du Pixel 5. Source de l’image: WinFuture

En ce qui concerne les caméras, Google s’en tient au même emplacement pour le jeu de tir selfie perforé de 8 mégapixels dans le coin supérieur gauche de l’écran. La caméra arrière principale dispose d’un capteur de 12,2 mégapixels ainsi que d’un objectif grand angle avec un champ de vision de 107 degrés. Pour son prix, le Pixel 5 sera l’un des meilleurs téléphones avec appareil photo du marché.

Google aura plus à dire sur le Pixel 5 lors de son événement «Launch Night In» le 30 septembre à 11 h HP / 14 h ET, mais sur la base des fuites, nous nous attendons à ce que la dernière entrée numérotée de la série de smartphones de Google coûte au moins 100 USD de moins que le Pixel 4, qui a commencé à 799 USD (avec des spécifications plus impressionnantes).

Jacob a commencé à couvrir les jeux vidéo et la technologie à l’université comme passe-temps, mais il lui est rapidement devenu clair que c’était ce qu’il voulait faire dans la vie. Il réside actuellement à New York et écrit pour .. Ses travaux précédemment publiés peuvent être trouvés sur TechHive, VentureBeat et Game Rant.