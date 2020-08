De nombreux développeurs ont récemment constaté une activité accrue du robot d’exploration Web d’Apple, Applebot, dans les journaux de leur site Web, ce qui a ravivé la spéculation selon laquelle Apple pourrait envisager de lancer un moteur de recherche à part entière. Cependant, il est plus probable que toute augmentation possible soit liée aux efforts d’Apple pour améliorer les résultats de recherche Siri et Spotlight.

Jon Henshaw, fondateur de la société d’informations marketing numérique Coywolf, a lancé la spéculation avec un article de blog cette semaine dans lequel il a déclaré qu’Applebot avait commencé à explorer régulièrement ses sites Web quotidiennement, ce qu’il n’avait pas remarqué auparavant. Et sur Twitter, l’ingénieur de Stack Overflow Nick Craver et le consultant en marketing numérique Michael James Field ont également noté des pics dans l’exploration Applebot sur les sites Web qu’ils supervisent ces derniers jours.

Eh bien, c’est la première fois qu’Applebot est devenu fou en nous rampant. J’oublie toujours qu’ils ont un robot …

– Nick Craver (@Nick_Craver) 18 août 2020

C’est très intéressant. Nous constatons également une augmentation massive des explorations d’Applebot sur nos sites (de 0 à 6k-7k au cours des derniers jours) https://t.co/nUMAMty7Du

– Michael James Field (Mikuss) (@Mikuss) 27 août 2020

Comme d’autres robots d’exploration Web, Applebot analyse le Web pour aider à déterminer comment les résultats de recherche doivent être classés en fonction de plusieurs facteurs, notamment l’engagement des utilisateurs, la pertinence et la correspondance des termes de recherche avec les sujets et le contenu d’une page, le nombre de liens qu’une page a reçus. d’autres sites Web et les caractéristiques de conception d’une page.

Comme l’a noté Henshaw, Apple a mis à jour son document d’assistance Applebot en juillet avec de nouveaux détails:

• Ajout de la procédure de vérification du trafic d’Applebot

• Détails détaillés sur l’agent utilisateur Applebot, y compris les différences entre sa version de bureau et mobile

• Règles du fichier robots.txt étendues

• Ajout d’une section indiquant qu’ils n’explorent pas seulement le HTML, mais affichent également des pages similaires à Google

• Ajout d’une section sur les classements de recherche et les facteurs qui affectent le classement des résultats de recherche Web

Étant donné qu’Apple se présente comme une entreprise axée sur la confidentialité sans un modèle commercial axé sur la publicité ou les données comme Google ou Facebook, il n’est pas certain qu’elle veuille un jour s’engager dans le lancement d’un moteur de recherche à part entière, bien que DuckDuckGo a au moins montré qu’elle peut être accomplie dans le respect de la vie privée.

L’idée d’un moteur de recherche Apple a été spéculée depuis au moins 2015, lorsque Apple a confirmé pour la première fois son Applebot et publié une série d’offres d’emploi liées à la recherche.

Pour l’instant, Applebot reste probablement dédié à l’amélioration des résultats de recherche Siri et Spotlight, comme Apple l’indique dans son document d’assistance. Lors de son discours d’ouverture à la WWDC en juin, par exemple, Apple a déclaré que Siri pouvait fournir plus de 20 fois plus de faits que trois ans auparavant.