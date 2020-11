Les nouvelles tablettes Alcatel sont en route pour leurs premiers acheteurs: la société a annoncé la disponibilité et le prix officiels en Espagne. Ils sont des appareils très accessibles, avec des fonctionnalités au même niveau et avec différentes options de stockage et de mémoire RAM.

Alcatel a annoncé il y a quelques mois son renouvellement de tablettes avec les Alcatel 1T 10 et Alcatel 3T 10, des appareils dotés d’un écran 10 pouces qui ciblent un public qui cherche quelque chose de bon marché pour une consommation multimédia et une utilisation sporadique. Ils sont également parfaits pour les enfants car Alcatel comprend un mode spécial pour eux. Ce ne sont pas les meilleures tablettes avec Android, même si elles ne le souhaitent pas non plus.

A partir d’un peu plus de 100 euros vous avez déjà une tablette Alcatel

Alcatel 3T 10

Alcatel a depuis longtemps cessé de cibler les appareils Android haut de gamme pour se concentrer sur les plus accessibles. Non seulement sur les mobiles, mais aussi sur les tablettes: ces appareils à écran plus grand ils accusent surtout le faible coût du système d’exploitation de Google. Et Alcatel est l’un de ses représentants.

La marque a annoncé la disponibilité en Espagne de trois modèles, dont deux pratiquement identiques: Tablettes Alcatel 1T 10, Alcatel 1T 10 Smart et Alcatel 3T 10. Appareils avec écran LCD TFT 10 pouces avec résolution HD +, processeurs MediaTek, Android 10 Go (Android 10 dans le cas de l’Alcatel 3T 10), avec une connectivité de base et sans échapper aux réseaux mobiles 4G dans le modèle le plus complet du trois.

Vous trouverez ci-dessous le prix et la disponibilité des nouvelles tablettes Alcatel.

Alcatel 1T 10 WiFi: est maintenant disponible au prix de 109,99 euros.

Alcatel 1T 10 Smart: disponible dès maintenant en Espagne pour 129,99 euros.

Alcatel 3T 10: Il sera vendu à partir de janvier 2021 au prix de 189,99 euros.

Fiche technique Alcatel 1T 10 et Alcatel 3T 10

Alcatel 1T 10 Smart

Alcatel 1T WiFi

Alcatel 3T 10

écran

LCD 10 “, 1 280 x 800 px

LCD 10 “, 1 280 x 800 px

Écran LCD de 10,1 po, 1280 x 800 px

HD +

Dimensions et poids

243,2 x 162,2 x 9,55 mm

450 g.

243,2 x 162,2 x 9,55 mm

450 g.

243,3 x 161,2 x 9,35 mm

475 g.

Processeur

MediaTek MT8167B

MediaTek MT8167B

MediaTek MT8766B

RAM

2 Go

1 Go

2 Go

Espace de rangement

32 Go

MicroSD jusqu’à 128 Go

16 GB

MicroSD jusqu’à 128 Go

32 Go

MicroSD jusqu’à 256 Go

Caméra frontale

2 MP f / 2.4

2 MP f / 2.4

5 MP f / 2.4

Caméra arrière

2 MP f / 2.4

2 MP f / 2.4

5 MP f / 2.4

Batterie

4 080 mAh

Charge 5W

4 080 mAh

Charge 5W

5 500 mAh

Charge 10W

Système opératif

Android 10 Go

Android 10 Go

Android 10

Connectivité

Wi-Fi b / g / n

Bluetooth 4.0

USB-C

Wi-Fi b / g / n

Bluetooth 4.0

USB-C

4G

Wi-Fi b / g / n

Bluetooth 5.0

USB-C

Autres

Mode enfants

Assistant Google

Mode enfants

Assistant Google

Résistance équivalente à IP52)

Mode enfants

Prix

109,99 euros

129,99 uros

189,99 euros

