Dans cette section, nous nous souvenons des mobiles d’il y a quelques années et qu’ils étaient spéciaux pour le meilleur ou pour le pire. Après avoir rappelé le Motorola Flipout, le LG Optimus 3D et autres, c’est aujourd’hui au tour de l’un des mobiles au nom et au concept plus curieux, le HTC ChaChaCha.

Le HTC ChaChaCha était un mobile Android avec un clavier complet, petit écran et un bouton Facebook cela n’a laissé personne indifférent. Il a été lancé en même temps qu’un autre mobile au nom curieux, le HTC Salsa, également avec un bouton Facebook mais avec un plein écran au lieu d’un clavier physique.

Spécifications techniques du HTC ChaChaCha

HTC ChaChaCha

écran

TFT 2,6 “

480 x 320

Dimensions et poids

114,4 x 64,6 x 10,7 mm

120 g.

Processeur

Un noyau: 800 Mhz

RAM

512 Mo

Espace de rangement

512 Mo

MicroSD jusqu’à 32 Go

Caméra frontale

Vga

Caméra arrière

5 MP

Tambours

1250 mAh amovible

Système opératif

Android 2.3

Connectivité

3G

Wi-Fi 4

Bluetooth 3.0

Radio FM

Micro USB

Minijack

Autres

Clavier QWERTY avec bouton Facebook

Prix ​​de départ

Environ 280 euros

Comme lors d’occasions précédentes, la première chose à faire est de se mettre en situation. Le HTC ChaChaCha a été présenté au Mobile World Congress en 2011, même s’il a fallu quelques mois pour être disponible à la vente. Le plus curieux à ce sujet est que changé de nom à l’arrivée en Espagne, étant son nom d’origine HTC ChaCha, comme il est encore connu aujourd’hui dans le reste du monde.

Le HTC ChaChaCha était un peu conforme à l’époque

On parle de 2011, la même année d’autres mobiles dont on se souvient dans cette série, le LG Optimus 3D, le Sony Tablet P et le Sony Xperia Play.

C’est le moment où le haut de gamme comme le Samsung Galaxy SII montait 1 Go de RAM, 16 Go de stockage, un processeur bicœur 1,2 GHz et des caméras 2MP à l’avant et 8 MP à l’arrière.

Le HTC ChaChaCha avait un clavier QWERTY complet, donc son écran n’était que de 2,6 pouces avec une résolution de 480 x 320. En termes de puissance, la vérité est que c’était un peu juste même pour l’époque, avec un demi-giga pour la RAM et le stockage et un processeur avec un seul cœur, à 800 MHz. les caméras, l’avant était VGA, tandis que l’arrière atteignait 5 mégapixels.

Qu’y avait-il de spécial?

Aujourd’hui, si un constructeur lançait un mobile comme le HTC ChaChaCha, il y aurait de nombreux facteurs qui nous sembleraient curieux. Pour commencer, le clavier QWERTY complet, avec des touches de fonction, des curseurs et des raccourcis pour les fonctions courantes comme l’ouverture de l’appareil photo. Maintenant, en 2011, les téléphones à clavier étaient encore relativement populaires, avec des lancements comme le Sony Ericsson Xperia Pro ou le Motorola Droid Pro.

Le HTC ChaChaCha était un mobile pour discuter avec un clavier complet et un bouton exclusif pour Facebook

Notez le nom de famille “Pro”, et est-ce que ces téléphones à clavier étaient considérés comme plus productifs pouvoir composer des e-mails plus facilement qu’avec des claviers virtuels et des écrans tactiles -ou capacitifs- qui n’étaient pas très là.

Le HTC ChaChaCha cependant Ce n’était pas un mobile pour travailler, mais pour discuter et utilisez les médias sociaux. Sur Facebook, pour être plus précis.

Pour cela, il avait un bouton Facebook spécial, placé dans le cadre sans beaucoup d’ordre ni de concert à tel point qu’il ressemblait plus à un autocollant. Cependant, ce n’était pas un ornement, mais cela servait à interagir immédiatement avec Facebook, en téléchargeant automatiquement la photo que nous voyons, en partageant un statut avec la musique que nous écoutons ou en vous permettant de vous enregistrer à pleine vitesse dans Facebook Places. À propos, ce bouton était allumé lorsqu’il était possible de l’utiliser.

La couche de HTC, HTC Sense, a été extrêmement modifiée

Conçu spécialement pour le chat (sur Facebook Chat, si possible), le HTC ChaChaCha a inclus une version modifiée de sa couche appelée HTC Sense Messenger 2.1, amélioration adaptée au petit écran et basée sur Android 2.3

Alors qu’aujourd’hui, le concept d’un téléphone avec une clé spéciale pour communiquer avec Facebook provoquait des bâillements occasionnels – et c’était le cas en 2011, pour être juste – le réseau social de Zuckerberg était le plus populaire à l’époque. Ce n’est pas tant le bouton Facebook – mal placé et d’une utilité douteuse – mais le fait que une application avait un bouton physique. C’est encore plus curieux aujourd’hui, puisque les téléphones portables ont de moins en moins de boutons.

Existe-t-il une telle chose aujourd’hui?

Compact, avec un petit écran, un clavier complet et un bouton Facebook

Le HTC ChaChaCha englobe presque toutes les fonctionnalités opposées aux tendances du marché d’aujourd’hui. Était un petit mobile en métal, à peine 115 mm de haut et 64,6 mm de large, alors qu’aujourd’hui on appelle des terminaux comme le Sony Xperia 5, 158 x 68 mm, un mobile compact.

Contre les tendances actuelles, il va aussi écran et clavier QWERTY, a complètement disparu. Petit écran et grand clavier, alors qu’aujourd’hui son truc c’est que l’écran est le plus grand possible et le clavier physique, inexistant.

Finalement, le nom. HTC ChaChaCha et HTC Salsa étaient des noms quelque peu ridicules, mais certes, ils ont plus de grâce que la chaîne ennuyeuse de chiffres et d’évolutions prévisibles que la plupart des lignes sont devenues: les versions A1, A2, A3 et ainsi de suite.

La chose la plus proche du bouton Facebook sont les boutons pour ouvrir les assistants (comme celui de Bixby)

Non, il n’y a pas de mobile de nos jours avec un bouton pour Facebook et il y a vraiment peu de mobiles qui incluent plus de boutons que ce qui est strictement nécessaire.

La seule exception que nous voyons dans le boutons pour lancer les assistants comme le fameux bouton Bixby. Cela ne vous aide pas à publier automatiquement des photos sur Facebook, même si au moins cela vous permet d’interagir rapidement avec le logiciel, pouvant parfois personnaliser l’action à effectuer.

En résumé, le HTC ChaChaCha était un mobile rare jusqu’à en son temps, et bien sûr, c’est bien plus encore huit ans plus tard, lorsque les tendances ont complètement changé. Il n’y a rien de tel aujourd’hui et il ne semble pas qu’il y en aura de si tôt.