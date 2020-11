5 mobiles qui s’adaptent aux particularités de chaque consommateur et qui se vendent comme des petits pains.

Ce Black Friday on parle beaucoup de Smartphones et ce n’est pas pour moins. Téléphones intelligents en tête des listes des produits les plus demandés, quelque chose en revanche compréhensible, car les offres que l’on voit dans les différents magasins sont vraiment bonnes.

Dans le cas d’Amazon, il y a 5 terminaux qui s’envolent des étagères virtuelles et ce sont ceux que nous mentionnons ci-dessous.

Les 5 téléphones les plus vendus du Black Friday sur Amazon

POCO X3 NFC: Le POCO X · NFC est l’un de ces téléphones qui se distingue par son rapport qualité-prix. Intègre le processeur Qualcomm Snapdragon 732G, Écran Full HD + de 6,67 pouces avec taux de rafraîchissement de 120 Hz, 6 Go de RAM et 64 ou 128 Go de ROM, lecteur d’empreintes digitales latéral, NFC, triple caméra arrière avec objectif principal de 64 MP et une batterie de 5160 mAh avec une charge rapide de 33 W. Savoir plus: POCO X3 NFCSamsung Galaxy S10 Lite: Le Samsung Galaxy S10 Lite est l’un des téléphones les plus intéressants de la gamme Samsung. Il dispose d’un écran Super AMOLED de 6,7 pouces, d’une résolution Full HD +, d’un processeur Qualcomm Snapdragon 855, triple caméra arrière avec capteur principal 48 MP, Batterie de 4500 mAh avec charge rapide et 6 ou 8 Go de RAM + 128 de ROM pour stocker et déplacer tout ce dont vous avez besoin. Savoir plus: Samsung Galaxy S10 Lite Xiaomi Mi 10 Lite 5G: Le Mi 10T Lite est l’un des téléphones les plus attractifs de Xiaomi pour son excellent rapport qualité-prix. Cela a des spécifications telles que le processeur Qualcomm Snapdragon 750G 5G, Écran Full HD + de 6,67 pouces avec taux de rafraîchissement de 120 Hz, caméra arrière quad, 6 Go de RAM et 64 ou 128 de ROM, ou une batterie de 4 820 mAh avec une charge rapide de 33 W, entre autres avantages. Savoir plus: Xiaomi Mi 10 Lite 5GSamsung Galaxy M51: Ce terminal Samsung fait le plus gros pari sur la capacité de la batterie jamais vu dans un téléphone d’entreprise, 7 000 mAh. En plus de cela, il dispose d’un processeur Qualcomm Snapdragon 730, lecteur d’empreintes digitales latéral, triple caméra arrière, souvenirs de 6 Go de RAM et 128 de ROM extensible avec une carte microSD et un écran Full HD + de 6,7 pouces. Savoir plus: Samsung Galaxy M51 Huawei P Smart Pro: Le Huawei P Smart Pro est un curieux terminal dont la caméra série émerge du corps du téléphone et se cache à nouveau lorsqu’elle n’est pas utilisée. Il dispose de une batterie de 4000 mAh avec une charge rapide de 10W, 6 Go de RAM et 128 de ROM extensibles par microSD, écran Full HD + de 6,59 pouces, triple caméra arrière avec capteur principal 48 MP, Lecteur d’empreintes digitales latéral et processeur HiSilicon Kirin 710F. Savoir plus: Huawei P Smart Pro