Nous savons déjà quels téléphones OnePlus vont être mis à jour vers Android 11, et quand la plupart le seront.

Certains des derniers terminaux de OnePlus ils ont déjà aujourd’hui Android 11 à l’intérieur. C’est le cas du OnePlus 8, du OnePlus 8 Pro et bien sûr du OnePlus 8T lancé sur le marché avec la dernière version d’Android.

Mais, Qu’en est-il des modèles de milieu de gamme et des terminaux plus anciens? Bien que cela ait pris du temps, OnePlus a finalement confirmé son intention de mettre à jour vers la dernière version d’Android pour le reste des modèles qui composent son catalogue.

Le OnePlus Nord sera le prochain à recevoir Android 11

Comme annoncé par l’entreprise elle-même, le OnePlus Nord Ce sera le prochain terminal de la société à passer à la dernière version d’Android. On parle, bien entendu, du premier modèle de la série Nord annoncé en milieu d’année, et non du Nord N10 ou N100.

De plus, l’entreprise a veillé à ce que enverra la mise à jour au cours de la première semaine de janvier 2020 à travers le programme OxygenOS 11 bêta ouverte, auquel tout propriétaire d’un OnePlus Nord peut rejoindre.

OnePlus a également confirmé que les modèles des séries OnePlus 7 et 7T – y compris les modèles “Pro” de chaque famille – sera mis à jour vers Android 11 en parallèle, et bien que certains problèmes soient survenus au cours du processus de développement, à ce jour, la mise à jour est déjà en phase de test. Par conséquent, il faut s’attendre à ce que le programme bêta est rendu public Dans les prochaines semaines.

Enfin, la marque nous encourage à rester à l’écoute de ses canaux officiels pour découvrir plus d’informations sur la mises à jour d’Android 11 pour les OnePlus 6 et 6T et pour les modèles milieu et bas de gamme de la série Nord. Pour l’instant, aucune date n’a été donnée pour l’arrivée d’OxygenOS 11 sur ces terminaux.