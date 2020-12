Profitez du meilleur contenu avec une résolution maximale et sans trop dépenser.

Deux téléviseurs 4K bénéficient d’une réduction pour PcComponentes. D’un côté, l’un des téléviseurs 4K QLED de Samsungque pouvez-vous emporter avec vous pour seulement 499 euros. Coût 200 euros de moins.

Autre, un énorme écran LED de résolution 4K de 75 pouces fabriqué par LG. Vous avez la possibilité de l’acheter pour 789 euros, ce qui représente une réduction de 110 euros. Tu veux en savoir plus? Nous vous disons ses principales caractéristiques.

Samsung QLED 43 ″ 4K: a un écran de 43 pouces de diagonale avec une résolution 4K. Il est livré avec un design minimaliste et des cadres très fins, ce qui nous laisse avec une façade impressionnante dans laquelle tout est un énorme panneau QLED. L’appareil coréen a également la technologie Point quantique, qui promet de reproduire 100% des couleurs d’une scène, quel que soit le niveau de luminosité. Grâce à votre système Smart TV vous pouvez profiter des meilleures applications.LG LED 75 ″ 4K: LG TV arrive avec un grand écran de 75 pouces. Votre résolution est 4K, vous bénéficierez d’une netteté et d’une qualité absolues. De plus, il dispose de la Smart TV de la firme coréenne, qui vous permettra d’utiliser des applications comme Netflix, HBO et Disney +, entre autres. Il est également compatible avec Assistant Google, vous pouvez profiter de l’assistant virtuel des Californiens à tout moment. Savoir plus: Un mobile pas cher et complet? Le Xiaomi Redmi Note 9 tombe à 60 euros