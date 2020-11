Les téléviseurs Samsung maintenant, ils sont compatibles avec l’Assistant Google, également appelé Assistant Google. Cela rejoint une liste qui comprend également l’assistant Alexa d’Amazon, qui est arrivé sur les téléviseurs Samsung cette année, et Bixby, l’assistant de Samsung.

Les propriétaires de l’un des modèles pris en charge n’auront pas à télécharger de téléchargements supplémentaires sur leurs téléviseurs pour profiter de Google Assistant. De plus, les assistants sont interchangeable selon les besoins du client. Cela peut être utile si nous avons plus d’un écosystème à la maison et que nous devons interagir avec tous les appareils connectés de la maison depuis la télévision.

Pour le moment, Google Assistant atteindra tous les téléviseurs Samsung appartenant à la gamme 2020. Plus précisément, on parle des gammes QLED 4K, QLED 8K, Crystal UHD, The Frame, The Serif, The Sero et The Terrace.

Que pouvez-vous faire avec l’assistant Google sur les téléviseurs Samsung?

Les téléviseurs Samsung prenant en charge Google Assistant pourront communiquer avec d’autres appareils domestiques intelligents, tels que des lumières, des haut-parleurs intelligents, des caméras de sécurité ou des thermostats chauffants. Bien sûr, il sera également possible de contrôler la télévision elle-même à l’aide de votre voix ou simplement de vous renseigner sur le temps qu’il fera aujourd’hui ou à quelle heure est le match du Real Madrid.

Les téléviseurs Samsung 2019 étaient compatibles avec Google Assistant, mais ceux-ci nécessaires pour avoir un Google Home –Ou équivalent– pour capturer les commandes. Ce n’est cependant pas le cas des téléviseurs appartenant à la gamme 2020. Dans ces modèles, il est possible d’interagir avec l’assistant directement depuis le téléviseur, sans avoir besoin d’acheter un haut-parleur intelligent séparé.

Les premiers pays à recevoir l’Assistant Google sont le Royaume-Uni, la France, l’Allemagne et l’Italie. La fonction susmentionnée devrait atteindre les téléviseurs commercialisés en Espagne à la fin du mois de novembre.

