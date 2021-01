Les téléviseurs LG auront une application native Google Stadia cette année

Google Stadia arrivera sur les téléviseurs LG en natif cette année

La plateforme de streaming de jeux vidéo dans le cloud de Google, Google Stadia, a réussi à augmenter son nombre d’utilisateurs à la période de Noël grâce à ses offres sur les jeux et surtout grâce à l’offre du jeu Cyberpunk 2077 qui comprenait un pack avec votre achat Stadia composé du contrôleur officiel et d’un Chromecast Ultra.

Maintenant, Google veut que sa plate-forme de jeux vidéo dans le cloud atteigne de plus en plus d’appareils et dans le cadre de cette stratégie LG vient d’annoncer dans le cadre du CES 2021 qu’il a conclu un accord avec la société Mountain View pour amener Stadia sur ses dernières Smart TV au second semestre de cette année.

Stadia arrivera officiellement sur les téléviseurs LG dans la seconde moitié de l’année

Le CES est l’un des salons technologiques les plus importants de l’année, le premier à se tenir chronologiquement, et l’une des principales sources de lancement de nouveaux produits pour les grands fabricants.

Justement l’un de ces fabricants, le coréen LG, après avoir présenté son premier smartphone roll-up, vient d’annoncer au CES 2021 que a conclu un accord avec Google pour intégrer sa plate-forme de streaming de jeux vidéo, Stadia, à ses Smart TV de manière native cette année.

Selon Lee Sang-Woo lui-même, vice-président senior de la stratégie d’entreprise chez LG Electronics Home Entertainment Company:

“Offrir Stadia sur les téléviseurs LG est notre engagement envers nos plus grands joueurs.”

“Stadia est en train de changer la façon dont les gens accèdent à leurs jeux préférés et nous avons donc soutenu cette plate-forme depuis le début en offrant une compatibilité avec webOS.”

De cette façon LG est le premier fabricant de téléviseurs à intégrer nativement la plate-forme Stadia sur ses téléviseurs intelligents via sa plate-forme WebOS.

Cela permettra à plus de joueurs de jouer à Stadia directement sur l’un des nouveaux modèles de Smart TV de LG, mais nous devons nous rappeler que pour jouer en qualité 4K et avec un son surround 5.1, nous devons être des utilisateurs de Stadia Pro, qui comprend chacun quatre jeux gratuits. mois et cela a un coût de 10 euros par mois bien que vous puissiez l’essayer gratuitement pendant un mois.

Ainsi, si nous sommes des utilisateurs de Stadia Pro, nous pourrons jouer à des jeux comme Cyberpunk 2077, NBA 2K21, Assasin’s Creed: Valhalla et Watch Dogs: Legion sur l’un de ces téléviseurs intelligents LG avec une qualité 4K et un son surround 5.1.

Evidemment pour jouer à ces jeux Nous n’aurons besoin que du contrôleur Stadia et d’une bonne connexion Internet pour profiter d’une expérience similaire à ce que nous aurions avec une console conventionnelle.

LG a confirmé que Le lancement de cette application native aura lieu au second semestre de cette année sur vos Smart TV et apparaîtra comme une application téléchargeable depuis le LG Content Store lui-même dans tous les pays où Stadia est disponible.

Stadia sera également officiellement disponible sur Android TV très bientôt

Google Stadia veut atteindre le plus d’appareils possible et c’est pourquoi il a également annoncé que son application sera officiellement disponible pour tous les appareils Android TV très prochainement.

Cela signifie que si vous êtes propriétaire du nouveau Chromecast avec Google TV, vous pourrez bientôt installer officiellement Stadia, mais si vous souhaitez l’essayer avant, vous pouvez toujours suivre ce tutoriel pour installer l’application Stadia via apk.