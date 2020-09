Bien qu’ils établissent sans aucun doute une excellente norme sur le marché, de plus en plus d’utilisateurs cherchent à trouver des écouteurs sans fil similaires en esthétique et en performances aux AirPod d’Apple, sans avoir à engager des dépenses importantes pour eux. Même si tout le monde n’est pas prêt à sacrifier la qualité en cours de route.

C’est pourquoi nous sommes heureux de voir comment les modèles aiment les TicPods 2 Pro + Ils continuent à se renouveler pour rechercher la meilleure expérience sonore possible, en maintenant un prix beaucoup plus raisonnable et gratifiant. Loin des TicPods Free que nous avons précédemment analysés sur ce site Web, ces écouteurs sans fil sont une évolution directe des TicPods 2, offrant un design amélioré avec une construction métallique et de nouvelles fonctionnalités de connectivité qui viennent de la main de une actualisation matérielle avec Qualcomm.

En termes de fonctionnalités, le nouveau matériel ADK permet d’activer une connexion séparée pour les deux écouteurs en utilisant la technologie Single Pairing, qui combine la synchronisation, le relais sélectif des données, l’échange de rôles et une robustesse améliorée pour maintenir une expérience véritablement sans fil. En outre, la technologie Smart Role-swap a également été ajoutée, avec laquelle les TicPods 2 Pro + eux-mêmes équilibreront la décharge de la batterie entre les deux écouteurs pour prolonger la durée de vie de la batterie lorsque les deux sont utilisés en même temps.

Enfin, ce nouveau modèle est livré avec un support supplémentaire pour nouvelles commandes vocalesVous pouvez désormais utiliser votre voix pour contrôler les paramètres de volume, de pause et de lecture.

En ce qui concerne le reste des spécifications, ces écouteurs mis à jour ont à peu près les mêmes spécifications que les TicPods 2 Pro sur lesquels ils sont basés, vous ne remarquerez donc pas de changement substantiel d’expérience. Bien que si ce que nous recherchons sont des écouteurs jusqu’au dernier, c’est sans aucun doute une option à considérer, surtout compte tenu de son bon rapport qualité-prix.

Actuellement, nous pouvons déjà trouver les nouveaux TicPods 2 Pro + via la boutique en ligne Mobvoi, disponible sur le 139,99 euros, un prix qui, bien qu’un peu élevé, reste assez abordable compte tenu de ses caractéristiques.