La star préférée des fans de The Bachelorette Kaitlyn Bristowe est en train de répéter pour apparaître sur Danser avec les étoiles. Mais les trolls en ligne attaquant son apparence ont provoqué un «moment de faiblesse». Bristowe s’est tourné vers Instagram pour répondre aux commentaires négatifs et aux préoccupations des fans avant la première de Dancing With the Stars la semaine prochaine.

Après sa troisième place lors de la saison de Chris Soules de The Bachelor, Bristowe a dirigé la saison 11 de The Bachelorette après que les concurrents ont voté pour qu’elle soit la star de la saison sur Britt Nillson. Bristowe s’est fiancé à Shawn Booth lors de la finale de la saison, et le couple est resté ensemble jusqu’à leur rupture en 2018. Bristowe a ensuite commencé à sortir avec un autre ancien de Bachelor Jason Tartick en 2019, et partage actuellement une maison avec lui et leurs deux golden retrievers à Nashville. Après son passage sur The Bachelorette, Bristowe s’est lancée dans plusieurs entreprises commerciales, notamment une ligne de chouchous, un podcast, une marque de vin, son premier single, et maintenant un tour en tant que candidate à Dancing With the Stars.

Récemment, Bristowe a révélé que l’annonce de sa participation au trophée Mirrorball a suscité beaucoup de haine en ligne. Sur son histoire Instagram, Bristowe a déclaré en larmes aux cyberintimidateurs: «Vous gagnez des trolls aujourd’hui». Kaitlyn a déclaré qu’elle avait lu des commentaires affirmant: « Elle a l’air si vieille et si plastique » depuis l’annonce de son casting DWTS (via Daily Mail). «J’ai oublié à quel point les gens sont méchants quand vous allez à la télévision», a écrit Bristowe. La native canadienne de 35 ans, qui s’efforce de rester honnête avec ses 1,8 million d’abonnés, a expliqué que recevoir de la haine en ligne était toujours blessant, malgré une cyberintimidation similaire à la suite de ses précédentes apparitions télévisées sur The Bachelor et The Bachelorette.

Heureusement, le 6 septembre, Bristowe a déclaré qu’elle se sentait «beaucoup mieux» grâce au soutien de ses amis, de son petit ami et de ses fans concernés. En réponse à la question d’un fan demandant comment elle reste de bonne humeur, Bristowe a répondu: « Je ne reste pas longtemps dans des endroits sombres et c’est mon objectif. Ressentez vos sentiments, trouvez la racine du problème et avancez. » Bristowe a ensuite partagé plus d’expériences de son temps de répétition pour la première à venir, y compris ses difficultés à danser dans les talons, les ecchymoses et les ampoules qu’elle a subies pendant les répétitions exténuantes, et comment elle se détend après une longue journée de danse en passant du temps avec ses chiens et son petit ami Jason Tartick. Malgré les conséquences physiques, Bristowe a souligné qu’elle appréciait le processus et qu’elle était reconnaissante d’avoir l’occasion de renouer avec son amour de la danse.

Bristowe, qui avait précédemment été empêchée de concourir sur Dancing With the Stars par le producteur de Bachelor Mike Fleiss, a également partagé quelques clichés de répétition dans les coulisses de son histoire Instagram, mais n’a pas encore révélé l’identité de son partenaire. Dancing With the Stars, qui présente Bristowe aux côtés d’autres favoris de la télé-réalité comme Selling Sunset’s Chrishell Stause, Cheer’s Monica Aldama et Tiger King’s Carole Baskin, sera diffusée sur ABC le 14 septembre.

