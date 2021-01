Hitman 3, la fin d’une trilogie

Hitman 3 est le nouveau jeu d’IO Interactive, les développeurs de la série Hitman qui ont récemment annoncé qu’ils travaillaient sur un jeu James Bond. Ce studio récemment devenu indépendant de Square Enix, emportant la marque Hitman avec lui, parie sur un redémarrage de la franchise emblématique depuis Hitman (2016), sorti en format épisodique. Plus tard est venu la suite de cet épisode, Hitman 2 et maintenant nous devons profiter de Hitman 3.

Si vous attendez avec impatience les nouvelles aventures de l’agent 47, qui nous permettront de terminer nos objectifs de presque toutes les manières possibles, aujourd’hui, la société a publié les trophées de Hitman 3 tel que collecté par powerpyx. La liste est surprenante, puisqu’elle ne compte ni plus ni moins de 84 trophées répartis en 36 pour le DLC et 48 dans le jeu principal. Les 48 correspondant au jeu principal sont ceux qui comptent pour atteindre le platine, un trophée qui apparaît pour la première fois dans la trilogie.

Ces trophées suivent également le schéma des tranches précédentes, où vous deviez commettre les meurtres de certaines manières spécifiques et élever le niveau de chaque carte, ainsi que de certains œufs de Pâques dans le jeu. En revanche, les trophées correspondant au DLC sont ceux que l’on obtiendra en jouant à différents niveaux de Hitman 1 et Hitman 2 en passant par Hitman 3. IO Interactive souhaitait unifier les livraisons, offrant une expérience Hitman inégalée. Cela réussira-t-il? Hitman 3 sortira le 20 janvier sur PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X | S et PC. Si vous voulez en savoir plus sur le jeu, vous avez à votre disposition nos impressions sur Hitman 3.

▪ Date de sortie: 20/01/2021