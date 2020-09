Les Twitch Watch Parties vous permettent de regarder des émissions et des films Amazon Prime Video avec vos créateurs préférés.

Mardi, Twitch a déployé la fonctionnalité Watch Party pour tout le monde, ce qui signifie que si vous avez un compte Twitch et un abonnement Prime, vous pouvez organiser une Watch Party aujourd’hui.



Les Twitch Watch Parties ne sont actuellement disponibles que sur les ordinateurs de bureau, mais le support mobile est en cours.

Twitch teste Watch Parties sur sa plate-forme depuis près d’un an, mais mercredi, la fonctionnalité a finalement été déployée pour tout le monde. Si vous avez un compte Amazon Prime ou Prime Video, vous pouvez désormais regarder vos émissions et films préférés sur Twitch tout en diffusant en streaming à vos fans ou aux côtés de vos créateurs préférés sur leurs flux.

Le concept des soirées de surveillance en ligne a toujours été attrayant, mais une fois que la pandémie de coronavirus nous a tous obligés à l’intérieur, leur utilité est devenue beaucoup plus évidente. Rassembler avec vos amis ou votre famille comporte un certain degré de risque, peu importe où vous vivez, mais avec une soirée de surveillance en ligne, vous n’avez pas à vous soucier de savoir si quelqu’un est infecté ou non. Les tests pour les Watch Parties ont commencé en octobre dernier, mais maintenant tout le monde a accès à la fonctionnalité.

Sans surprise, Watch Parties sur Twitch – qui appartient à Amazon – ne prend en charge que le contenu Amazon Prime Video. Donc, si vous souhaitez regarder Netflix ou Hulu avec vos amis, vous allez avoir besoin d’une autre application. Cela dit, cette fonctionnalité est intégrée directement à la plate-forme Twitch, ce qui signifie qu’elle devrait être relativement facile à utiliser.

Si vous souhaitez organiser une Watch Party sur Twitch pour des fans, des amis ou des inconnus, voici les étapes à suivre:

Ajoutez l’action rapide Watch Parties à votre gestionnaire de flux sur Twitch

Connectez Watch Parties à votre compte Amazon Prime ou Prime Video

Choisissez le film ou l’émission télévisée Prime Video que vous souhaitez regarder

Passez en direct avec votre webcam et votre microphone

Cliquez sur « Démarrer Watch Party » pour commencer

Twitch était autrefois dominé par les flux de jeu, mais au fur et à mesure que la plate-forme a élargi sa portée, la variété de créateurs sur la plate-forme s’est également accrue. Certains jouent à des jeux en streaming, mais d’autres veulent simplement interagir avec la communauté tout en dessinant, en travaillant sur le cosplay ou en faisant des fringales avec The Boys. En parlant de cela, le lancement de Watch Parties n’aurait pas pu arriver à un meilleur moment, avec The Boys saison 2 faisant ses débuts sur Prime Video ce vendredi.

Dans le cas où nous ne l’avons pas précisé ci-dessus, tous ceux qui participent à une Watch Party, des téléspectateurs aux streamers, doivent avoir un compte Amazon Prime ou Prime Video actif. Si vous essayez de rejoindre un flux Watch Party sur Twitch, vous serez invité à vous connecter à votre compte Amazon pour autoriser votre appareil. Il convient également de noter que les Watch Parties ne sont disponibles que sur les ordinateurs de bureau, mais la visualisation sur mobile devrait être déployée dans les mois à venir.

Jacob a commencé à couvrir les jeux vidéo et la technologie à l’université comme passe-temps, mais il lui est rapidement devenu clair que c’était ce qu’il voulait faire dans la vie. Il réside actuellement à New York et écrit pour .. Ses travaux précédemment publiés peuvent être trouvés sur TechHive, VentureBeat et Game Rant.